Irkçılık Karşıtı Ağ, Nisan 2020'de, karantina sırasında uygulamaya konulan ırkçı ve ayrımcı önlemlerle birlikte, bazı kamuya mal olmuş kişilerin ırk ayrımcılığına yönelik açıklamalarının ardından, Sivil Toplum Örgütleri, akademisyenler ve aktivitelerin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Bugün ise, Mülteci Hakları Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Pozitif Düşün İnisiyatifi, İnsan Kaynakları ve Yönetimi Derneği, VOIS Kıbrıs, Lefkoşa Gençlik Birliği, Mağusa Gençlik Birliği, NANS (Kuzey Kıbrıs'taki Nijeryalı Öğrenciler), Kıbrıs İlim Üniversitesi Nijeryalı Öğrenci Birliği (SNU-CSU), Kuzey Kıbrıs'taki Sierra Leoneliler Birliği, Bubble Out, The Shelter, Ganalı Öğrenciler Birliği, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Kongolular Birliği, Kuzey Kıbrıs'taki Ganalı Öğrenciler Birliği gibi grupların oluşturduğu Irkçılık Karşıtı Ağ aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Irkçılık Karşıtı Ağ'ın temsilcileri, Gönyeli Bölgesi'nde yaşanan ırkçı saldırılar bağlamında Polis Genel Müdürlüğü ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı boyunca, insanların ırk, etnik köken, dil, din veya cinsiyet gibi özelliklerine dayalı olarak hedef alınmasının kabul edilemez bir durum olduğu vurgulandı. Polis Genel Müdürlüğü, insan haklarına saygı göstermenin ve herkesin güvende hissettiği bir toplum yaratmanın, iş birliği ile mümkün olduğunu belirtti ve bu tür bir iş birliğine her zaman açık olduklarını ifade etti. Özellikle ırkçı saldırı mağduru olan kişilerin, hiçbir çekince duymadan polise başvurup şikayetlerini iletmelerini ve bu konuda gerekli tüm çalışmaların yapılacağından emin olmaları istendi.

Irkçılık Karşıtı Ağ, Polis Genel Müdürlüğü'nden bazı talepleri olduğunu belirtti. Bu talepler; ırkçı saldırı davalarının takibi, bir çalışma grubu oluşturulması ve Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde, Uluslararası Kişiler ve Irkçılık konularıyla ilgilenen bir birim kurulması yönündeydi. Irkçılık Karşıtı Ağ, bu taleplerini en kısa sürede yazılı olarak Polis Genel Müdürlüğü'ne ileteceklerini belirtti.

Toplantının genel tutumu oldukça olumlu ve iş birliği ile dayanışmaya açık olunacağına dair karşılıklı anlaşma ile son buldu.

MHD BASIN BÜROSU