İRFAN NADİR REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİ YBB MİSAFİRİ OLDULAR

Ergün YAHAT

Yeniboğaziçi Belediye başkanı Katip Demir ve Belediye Meclis üyesi Halil Erdoğuş'un katılımı ile bugün Yeniboğaziçi belediye parkında belediye başkanı Katip Demirin misafiri olan İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezinde egitim gören ögrenciler 10-16 mayıs engelliler haftası dolayısı ile Yeniboğaziçi 2'ci Selim Parkında gençler öğlen yemeği ikramı yapılırken , hem eğlendi, hemde güzel saatler geçirdi.

Başkan Katip ve Meclis üyesi Halil Erdoğuş gençler ile tek tek toka edip ilgilendikleri görüldü.