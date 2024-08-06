Aralarında ABD, İngiltere ve Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülke de vatandaşlarına Lübnan’ı terk etmeleri çağrısı yaptı

Biden, bir saldırıya uğraması halinde İsrail’e destek hazırlıkları konusunda brifing aldığını belirtirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yetkililerin tırmanmayı önlemek için “gece gündüz” çalıştıklarını söyledi.

Gerilim, Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesiyle artmıştı. İran suikasttan İsrail’i sorumlu tuttu ve “ağır” bir misillemede bulunacağını söyledi. İsrail ise suikastın sorumluluğunu üstlenmedi.

Aralarında ABD, İngiltere ve Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülke de vatandaşlarına Lübnan’ı terk etmeleri çağrısı yaptı. İran destekli Hizbullah’ın İsrail’e yapılacak bir misillemede rol oynayabileceğinden korkuluyor.

ABD’li haber sitesi Axios’a göre G7 ülkeleri dışişleri bakanlarıyla görüşen ABD’li Bakan Blinken, İran ve Hizbullah’ın İsrail’e 24 ila 48 saat içinde misillemede bulunabileceğini söyledi.

Biden da, durumu ele almak için kendisinin ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in üst düzey güvenlik yetkilileriyle görüştüğünü belirtti.

Biden ayrıca, Irak’taki bir Amerikan üssüne düzenlenen ve bazı Amerikan askerlerinin yaralandığı saldırıdan sonra ABD güçlerini savunmak ve personeline karşı herhangi bir saldırıya “kendi seçecekleri şekilde ve yerde” karşılık vermek için adımlar atıldığını söyledi.

Daha önce gazetecilere konuşan Blinken da yetkililerin “Tüm taraflar tırmandırmaktan kaçınmalı” gibi basit bir mesajla “gece gündüz yoğun bir diplomasi yürüttüğünü” belirtti.

Blinken “Tırmanma kimsenin çıkarına değil. Sadece daha çok çatışmaya, daha çok şiddete ve daha çok güvensizliğe yol açacak” dedi.

ABD’li bakan bir ateşkesin “sadece Gazze’de değil, çatışmanın yayılabileceği diğer bölgelerde de daha kalıcı bir sükûnet ihtimallerini gündeme getirebileceğini” vurguladı.

Blinken “Tüm tarafların önümüzdeki saatler ve günlerde doğru seçimleri yapması acil” diye konuştu.

G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada da “Orta Doğu’da bölgede daha geniş bir çatışmayı alevlendirebilecek yüksek gerilimden derin kaygı duyulduğu” vurgulandı.