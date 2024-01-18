İran Dışişleri Bakanlığı, Pakistan tarafından İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine düzenlenen saldırıyı kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığından, Pakistan ordusunun İran'a yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pakistan'ın Sistan-Beluçistan eyaletine düzenlediği saldırının kınandığı belirtildi.

- İran ile Pakistan arasındaki gerginlik

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun da yaralandığını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken, ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan gece saatlerinde İran'ın sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlemişti.

Tahran yönetimi Pakistan'ın füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğünü açıklamıştı.