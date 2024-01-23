İran'da reformistler 1 Mart'ta düzenlenecek genel seçimlere katılmayacaklarını açıkladı.

İran Reform Cephesi Sözcüsü Cevad Emam, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Emam, "Reformistler; ülke yönetimi ve vatandaşların kaderinde 'içi boş, anlamsız, rekabetsiz, adaletsiz ve etkisiz' seçimlere katılamayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Reformist Sözcü, söz konusu stratejinin "seçimlere tavır alma" anlamına gelmediğini kaydetti.

İran'da 1 Mart'ta parlamento ve Uzmanlar Meclisi üyelerinin belirleneceği genel seçimler yapılacak.

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Ülkedeki reformistler, aday gösterdikleri kişilerin Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından adaylıklarının rededilmesine tepki gösteriyor.