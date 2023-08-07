İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Sistan-Beluçistan Eyaleti Polis Komutanı Dostali Celiliyan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Celiliyan, eyaletin çeşitli kentlerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında iki silahlı uyuşturucu çetesinin dağıtıldığını kaydetti.

Uyuşturucu tacirlerinin polisle çatışmaya girdiğini, daha sonra araçları bırakarak kaçmaya çalıştığını aktaran Celiliyan, operasyonda 2 çeteden 6 kişiyi yakaladıklarını, 8 araca da el koyduklarını belirtti.

Celiliyan, el konulan araçlarda yapılan aramalarda 948 kilosu afyon sakızı, 100 kilosu esrar, 75 kilo 170 gramı eroin olmak üzere toplamda bir ton 123 kilo 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

İranlı yetkili, söz konusu çetelerin firari üyelerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.