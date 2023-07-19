İran Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlerle mücadele kapsamında polisin ülke genelinde başlattığı devriye uygulaması talimatının Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından verildiğini duymadığını söyleyerek tepki çeken uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'yi işaret etti.

İran devlet televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hazali, konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Talimatı Cumhurbaşkanı Reisi mi verdi?" sorusunu Hazali, "Hayır, ben böyle bir şey duymadım. İçişleri Bakanlığına sorulmalı." şeklinde cevaplandırdı.



Hazali'nin bu cevabı bir taraftan, toplumda tepki çeken uygulamayı sahiplenmekten kaçınmak, diğer taraftan ülke yönetiminde etkin role sahip Devrim Muhafızları Ordusu kökenli bakanlarla Cumhurbaşkanı Reisi arasında uyuşmazlık olarak değerlendiriliyor.

Eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, 2009-2013 yıllarında da Savunma Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

İran'da siyaset ve ekonomide geniş etki alanına sahip Devrim Muhafızları Ordusu, ülke lideri Ali Hamaney tarafından destekleniyor. Hamaney'in ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yeni kurulacak hükümette içişleri, milli eğitim, istihbarat ve savunma gibi bazı bakanlıkların başına geçecek isimleri kendisinin belirlediği öne sürülüyor. Bu yönüyle söz konusu bakanlar, cumhurbaşkanından ziyade ülke liderinin direktiflerine göre hareket ediyor.

- İran'daki başörtüsü zorunluluğu ve gösteriler

İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler patlak vermişti.

Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında sosyal medya paylaşımlarında bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bundan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunmaya başlamıştı.

Bu tepkiler üzerine Polis Teşkilatı Sözcüsü Seyid Muntazer el-Mehdi, 16 Temmuz'da, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlerle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulama başlatıldığını duyurdu. Ancak bu karar da ülkede reformist kesimin tepkisini çekti.