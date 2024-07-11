İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Tahran ile Washington arasında Umman aracılığında yapılan dolaylı müzakere sürecinin devam ettiğini söyledi.

İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Bakıri, "Umman üzerinden (ABD ile) dolaylı görüşmeler yürütülüyor ancak müzakere süreci gizli ve şu anda detayları açıklanmayabilir." dedi.

Bakıri, İran'da göreve başlayacak yeni hükümet için müzakereler konusunda uygun bir zemin bırakmaya çalıştıklarını ifade etti.

İran'ın 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dönemindeki dış politika tercihlerinden söz eden Bakıri, bu dönemde komşularla ilişkilerin geliştirilmesinin dış politikanın temelini oluşturduğunu belirtti.

Bakıri, bu kapsamda, Reisi döneminde İran'ın 15 komşusuyla da iyi ilişkiler geliştirdiğini dile getirdi.

- ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmeler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 8 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile ABD arasında Umman aracılığıyla dolaylı müzakerelerin gerçekleştirildiğini ve detayların uygun zamanda açıklanacağını duyurmuştu.

Konuya ilişkin 8 Temmuz'da açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Washington'un yeni İran hükümetiyle nükleer görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olmadığını ifade etmişti. ​​​​​​​

ABD basını, İran ve ABD'li yetkililerin geçen ay Umman aracılığıyla İsrail sorunu ve nükleer konuda görüştüğünü yazmıştı.