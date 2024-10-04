İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da verdiği Cuma hutbesinde, ülkesinin İsrail'e yönelik füze saldırılarını savundu, İran ve İran'a bağlı silahlı grupların İsrail karşısında "geri adım atmayacağını" söyledi.

İran lideri Hamaney, dört yıl aradan sonra ilk kez başkent Tahran'da cuma namazı kıldırdı.

Tahran'ın İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde üst düzey siyasi ve askeri yetkililer ile birlikte on binlerce kişinin katılımıyla kılınan namaz öncesi 27 Eylül'de İsrail'in Beyrut'a saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah için de anma töreni düzenlendi.

Namaz öncesi okuduğu hutbede gündemdeki meseleleri değerlendiren İran'ın dini lideri Hamaney, Hamas ve Hizbullah başta olmak üzere silahlı grupların İsrail ile çatışmalarının "mantıklı ve meşru" olduğunu söyledi, "kimsenin onları eleştirme hakkı yok" dedi.

Hamaney, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı hakkında "gaspçı Siyonist rejimin suçları için en hafif cezaydı" şeklinde konuştu.

Dini lider, "Afganistan'dan Yemen'e, İran'dan Gazze ve Lübnan'a" tüm Müslüman ülkelere "ortak düşman" İsrail'e karşı bir araya gelme çağrısı yaptı.