İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırının, başta ABD olmak üzere İsrail'i destekleyen Batılı ülkelerin "utancı" olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Lübnan’da çağrı cihazlarının patlatıldığı ve Lübnanlı yetkililerin İsrail’i sorumlu tuttuğu saldırıya ilişkin Pezeşkiyan, "Bu olay, Batılı ülkeler ve Amerikalıların (Gazze ve Lübnan'da) ateşkes istediklerini iddia etseler de aslında Siyonist rejimin (İsrail) suçlarına ve kör suikastlarına tam destek verdiklerini bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Eylemi "insanlık dışı hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapmaya hazır olan başta ABD olmak üzere İsrail'i destekleyen Batılı ülkeler için utanç" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "İnsanlığın konforu ve refahı için üretilen araçların aynı fikirde olmayanlara karşı terör ve yıkım aracı olarak kullanılması insanlık dışı bir davranıştır." diye konuştu.

İsrail'in durdurulması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin ve destekçilerinin mazlum Filistinlilere ve İslam dünyasına karşı işlediği zulüm ve suçlar zincirini kırmanın çaresi, Müslümanların ve İslam ülkelerinin birlik ve beraberliğidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine 1979'daki devrim sonrasında, ülkenin ilk Sünni valisi olarak Areş Zerehten'in atandığını belirten Pezeşkiyan, "Sayın Zerehten'in ülkenin Sünni valisi seçilmesinin vahdet haftasına denk gelmesi ülkede birlik, beraberlik ve uyumun güçlendirilmesi için çok değerli bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.