İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail'in cinayetlerini durdurma ve insani yardımların Gazze ve Lübnan'a ulaşmasını sağlamak için sahip oldukları tüm imkanları kullanma çağrısı yaptı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile telefonda bölgesel konuları görüştü.

Erakçi, Guterres'den, İsrail'in cinayetlerini durdurma, insani yardımların Gazze ve Lübnan'a girişinin sağlanması için sahip oldukları tüm imkanları kullanmalarını istedi.

Savaşın sona erdirilmesi için siyasi çözüm ve yardım sağlanmasına çaba gösterdiklerini dile getiren Guterres bölgede gerilimin yükselmesinden endişe ettiklerini belirtti.

Öte yandan Erakçi ile Fransız mevkidaşı Barrot görüşmede bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdiler.

Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurgulayan İranlı Bakan, İsrail'in bölgede yeni maceralara atılmasına karşı uyarıda bulundu.