İran, İsveçli Avrupa Birliği (AB) çalışanı Johan Floderus'un ülkede tutuklu bulunduğunu doğruladı.

İran devlet televizyonuna göre, Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Setayeşi, İsveç'in "AB çalışanı diplomat Johan Floderus'un 500 gündür İran'da tutuklu bulunduğuna" dair açıklamasının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Bu İsveç vatandaşı İran topraklarında işlediği suç üzerine ön soruşturmanın ardından mahkeme kararıyla hapsedildi. Savcılık tarafından davasına ilişkin yapılan kapsamlı soruşturmanın sonuçları önümüzdeki günlerde yetkili bir mahkemeye gönderilecek."

Setayeşi, AB yetkilisine isnat edilen suçlamalar hakkında ise bilgi vermedi.

Ülkede "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan diğer iki Fransız vatandaşının savcılık soruşturmasının tamamlandığını aktaran Setayeşi, "Dosya, kapsamlı bir soruşturma ve soruşturmanın ardından iddianamenin hazırlanmasıyla yetkili mahkemeye gönderildi ve şu anda mahkeme aşamasında." dedi.

New York Times gazetesi, geçen hafta AB Dış İlişkiler Servisi'nde çalışan İsveçli 33 yaşındaki Johan Floderus'un Nisan 2022'de turist olarak gittiği İran'da tutuklandığını yazmıştı.

Haberin ardından İsveç ve AB yetkilileri, Floderus'un İran'da tutuklu olduğunu duyurmuştu.