Irak, Mısır ve Ürdün, uluslararası topluma İsrail saldırganlığının durdurulması konusundaki sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ürdün, Mısır ve Irak Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun (BM) New York'taki 79. oturumunda bir araya geldi.

Açıklamada, bölgede yaşanan tehlikeli tırmanışı değerlendiren Bakanlar, bu gerginliğin durdurulmasının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığının durdurulmasıyla başlayacağını vurguladı.

Bakanlar, uluslararası topluma ve BM Güvenlik Konseyine (BMGK), savaşın durdurulması için gerekli sorumlulukları üstlenme çağrısında bulunarak, tüm bölgeye ciddi yansımaları olacak bu savaşın tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu belirtti.