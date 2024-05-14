Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Bellapais İpek Koza festivali kapsamında “Eğitim Projesi” gerçekleştirildi.

Yeşil Barış Hareketi öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Girne Belediyesi katkıları ile hayat bulan proje, Girne bölgesi ilkokullarında eğitim gören öğrencilere; ipek böceği, ipek böceği yetiştirme ve ipek kozalarının kültür, sanat, turizm ve üretim başlıkları ile ülkedeki önemi gibi konular aktarılmasına olanak sağladı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, iki yıldır süregelen ve okulların ziyaret edilmesi ile hayat bulan proje çerçevesinde öğrencilere, ipek böceğinin yaşam döngüsünü anlatan kısa bir video izletilerek; yaşam döngüsü hakkında bilgi verildi.

Ayrıca ipek böceklerini yakından inceleme fırsatı sunan eğitimlerle öğrencilere, küçük yaşlardan itibaren farkındalık aşılanması hedeflendi.

-“Her okula bir ağaç”

Projenin bir diğer amacının ise ülkede her geçen gün azalmakta olan ağaç sayısını artırmak ve en önemlisi de ipek böceklerinin yaşam kaynağı olan beyaz dut ağaçlarının sayısını yeniden, eski günlerdeki haline getirmek olduğuna dikkat çekilen açıklamada; ziyaret edilen her okula öğrenciler tarafından, en az bir beyaz dut ağacı dikildiğine yer verildi.