Pamuklu’da tezgahlar kuruldu. Mart-nisan aylarında 50 bin ipek böceği ile üretim başlayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar himayelerinde başlatılan “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesinin ikinci etabı Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi bünyesinde Mehmetçik’e bağlı Pamuklu köyünde hayata geçirildi.

Pamuklu’da eski ilkokul binası ipek böceği çiftliğine dönüştürülerek, tezgahlar kuruldu. İlk projede olduğu gibi ikinci projede de görev alan Hatay’dan gelen “Tevfik Usta” çiftlikte katılımcılara ipek dokumacılığında kullanılan kozadan iplik üretimini uygulamalı olarak gösterdi.

Projenin başlaması nedeniyle bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, yeni çiftliği ziyaret ederek, dut ağacı dikti.

Yeni çiftlikteki üretim faaliyeti 40-50 bin ipek böceği ile dut yapraklarının oluşmasıyla birlikte tahminen mart-nisan aylarında başlayacak. Çiftlikte aynı zamanda keçi ve koyun yünü değerlendirilerek keçe ve yün ürünlerinin üretimi de hedefleniyor.

-Tatar

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin Bafra Plajı’ndaki restoranında düzenlenen açılış etkinliğinde konuşan Sibel Tatar, projenin açılışında bulunmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu vurguladı.

Tatar, "İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu" projesinin birinci etabını Akçay’da hayata geçirdiklerini ve ürünlerin satışının “Kozada” markasıyla Ercan Havalimanı terminalinde devam ettiğini ifade etti.

Sibel Tatar, üretmek ve üretimini karşılığını almanın inanılmaz bir duygu olduğunu kaydetti.

Projenin ikinci etabını Mehmetçik’te oluşturduklarını söyleyen Tatar, ikinci çiftliğin alt yapısının kurulduğunu ifade etti.

Projeye kadınların yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Tatar, çiftliğin Bafra Turizm Bölgesi’ne yakınlığı sebebiyle ürünler üretildikten sonra turistler için büyük ilgi alanı ve satış noktası olacağına inandığını söyledi.

Tatar, çiftlikte koza ile birlikte keçe ve yünü de çalışmak istediklerini kaydetti.

Sibel Tatar, ülkede koyunlar ve keçiler kırpıldıktan sonra yünlerinin değerlendirilmediğini ve doğaya atık olarak bırakıldığını belirterek Hayvancılar Birliği ile görüşerek bu yünleri toplayıp keçe ve yün ürünleri üretmek istediklerini söyledi. Tatar, “ Gördüğüm arzu, istek, öğrenme isteği bu projeye olan inancımı artırdı” dedi.

-Tuğlu

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, bölgenin gelişmesi, tanıtımı için önemli olan projenin üretimi, üreticiyi ve kadınları desteklemesinden dolayı sevinç ve heyecan yaşadıklarını ifade etti.

Tuğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın himayelerinde başlatılan projenin ikinci etabının bölgelerinde yapılmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Tuğlu, kırsal bölgede kadınların ekonomik sosyal ve kültürel açıdan güçlenmesini sağlayacak olan projenin hem ekonomiye katkı sağlayacağını hem unutulmaya yüz tutmuş kültürü yeniden canlandıracağını belirtti.

“Bölgemizi kalkındırmak ileriye götürmek için kadınlarımızla birlikte çalışacağız” diyen Tuğlu, Kıbrıs Türk kültürünün en güzel tanıtıldığı beldeye dönüşeceklerini sözlerine ekledi.