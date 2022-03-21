Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Önce 27 Şubat tarihli yazımızdan bir bölüm:
“Falyalı cinayeti sonrası ciddi anlamda irkildik...
Hala bir çok yerde kapıların bile kilitlenmediği evinin önüne sandalye atıp kahve içen fasulyesini ayıklayan insanların yaşadığı bu ada ülkesinde neler oluyordu...
Mafya, kalaşnikof, pusu ve cinayet...
Bu ülke silah gördü, savaş gördü kan gördü ama nefsi müdafaa halinde vatan savunması içindi bunlar...
Peki şimdi ne oldu...
Bu küçük ülkenin tanınmamış olma statüsü kirli odakların işine mi yaradı.
Uyuşturucu, kara para işleri için KKTC aranan bir yer mi oldu.
Mafya babaları neden üşüşmeye başladı bu ülkenin başına.
Avustralya'nın en büyük Kokain Lideri Mark Buddle, dönmüş dolaşmış bir çok ülkeye girememiş ve KKTC'ye demir atmış.
Kendine de bir oto galerici yoldaş bulmuş.
Şimdi Interpol tarafında da aranan bu karanlık ismin KKTC'de ne işi var?
30 günlük vize ile giriyor ve bir daha çıkmıyor.
Yatırım yapacakmış falan filan..
Burası yol geçen hanı mı? Dünyanın hırlısı hırsızı nasıl oluyor da elini kolumu sallayarak bu ülkeye giriyor.
KKTC mafya cenneti ve kirli işler adası yapılmak isteniyor.”
…
Bu yazıyı kaleme aldıktan sonra ilgili yerlerden tek bir kelimelik açıklama bile yapılmadı…
Düşünsenize bir kere;
İnterpolün aradığı adam bizim ülkeye 30 günlük turist vizesi ile geliyor, sonra kendisini ülkeye büyük yatırım yapacağına inandırıyor ve izni 6 ay daha uzatılıyor…
Bu arada yatırım filan yaptığı yok!
Ama kendisi ile başka gelişmeler var…
Öncelikle bu suç makinesini devletin içinde birilerinin koruduğu artık kesinleşmiştir!
6 Aylık izni veren ya da verilmesini isteyen makam da suçlular arasındadır…
İzin uzatma konusu öyle bedavaya yapılacak filan bir iş değildir!
Bu makamın ismi ortaya çıkarılırsa arkası da çorap söküğü gibi gelecektir…
…
Çok daha önemli bir gelişme…
Bu suç makinesi sadece devlet makamlarının bazıları tarafından değil bazı iş insanları tarafından da koruma altına alınmıştır!
Hem de adı epey skandallara karışan hatta hapis yatan, davası da devam eden iş insanları tarafından…
Hatta geldiği günden itibaren oturduğu Çatalköy’deki evinden ayrılmış ve yine bizim iş insanımızın bir sitesinin en üst katında ikamet etmeye başlamıştır!
Hatta polis İnterpol’ün aradığı bu kişi ile görüşmek istemiş ama ulaşamayınca bizim yerli iş insanını devreye sokarak kendisini ile bir görüşme gerçekleştirmiş ama o da sadece bir görüşme olarak kalmış, gerisi gelmemiştir..
Bu suç makinesi aramızda dolaşmaktadır!
…
Bir başka gelişme daha…
İnterpolün aradığı bu karanlık adam hakkında haber yapan bazı basın kurumu ve mensupları da resmen tehdit edilmeye başlamış, kendilerine mesajlar gönderilerek bu işin peşini bırakmaları salık verilmiştir!
Adamlar öyle cüretkardır ki, haklarında yayın yapanların yakınlarına gönderiler mesajlarda ‘haberlerin devamı halinde yerden jiletle kazınacak hala getirilecekleri’ söylenmeye başlamıştır…
Bu tehditler ilgili birimlere gönderilip bilgilendirildikleri halde tehdit edenlerin peşine düşülmemiş, herhangi bir soruşturma başlatılmamıştır!
…
İnterpolün aradığı suç makinesi, kokain baronu Mark Buddle burada bizim yerli bir iş insanı tarafından koruma altına alınırken, KKTC’li bir kadın ile evlendirilerek vatandaş yapılmaya çalışılmaktadır!
Burada amaç KKTC’ye kök salmaktır…
Şimdi buradan KKTC’deki tüm ilgili devlet erkanı ile güvenlik güçlerine sesleniyoruz;
Bu ülkeye gelip yerleşmesinin ardında kimler vardır?
Devlete hangi vaatlerde bulunmuştur bunun karşılığında neler ödemiş, kaldığı sürece de ne yatırım yapmıştır…
Dünyanın kokain liderleri arasında bulunan bu şahısın bizim ülkemize ne hayrı olacaktır!
Öğrenci ve turizm ülkesi bu ülke yöneticilerinin bu adamdan beklentisi nedir?
Bu beklenti karşılığında kalmasına izin verenler ne ile ödüllendirilmiştir?
…
MESAJ KUTUSU
Sayın Ersin TATAR, Bu ülkenin lideri olarak İnterpolün aradığı uyuşturucu tacirinin bu ülkede ne işi olduğunu masaya yatırabilir ve kendisini burada koruma altına alanlardan hesap sorabilirsiniz. Kendinizi lider olarak ispat etmek için sizin için iyi bir fırsat!
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Sayın Ünal ÜSTEL, geçmiş defterleri bir karıştırarak uyuşturucu tüccarı kişiye 6 aylık izni kim hangi gerekçelerle neyin karşılığında verdi ortaya çıkarmanız bekleniyor. Kokain tüccarından bu ülkeye ne hayır gelir, bu konuda sorumluluğunuz göründüğünden çok daha büyük…
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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, Londra’da yaşayan Kıbrılı Türkler oradaki Türk makamlarının ilgisizliğinden şikayetçi olmaya başladılar. En kısa zamanda bir ziyaret gerçekleştirip kendi ağızlarından dinlemeniz gerektiğini söylemeye başladılar…
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Sayın Ali ÇAYGÜR, Sağlık Bakanlığı koordinatörlük göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Bakanlıkta böyle bir kadro yok ama artık muhakkak ki bir çaresini bulacaklardır. Hadi bakalım projeleri hazırlamak için kolları sıvayın…
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Sayın Cenk DÖKMEN, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Dairesi Müdürlüğünüz hayırlı ve uğurlu olsun. Bu alanda çok büyük reformlara ihtiyacımız olacak zorlu yolda görevinizde başarılar dileriz…
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Sayın Hasan TAÇOY, bakanlık müsteşarlığında siz başka bir bürokrat arkadaşa söz vermiştiniz ama nedense son dakika değişikliği ile bu karardan geri adım attınız. Bu atamaya siz mi karar verdiniz yoksa birilerinin ricasını kıramadınız mı?
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Sayın Fikri ATAOĞLU, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine partili olmayan yeğeninizi atamanız parti içinde yoğun tartışmalar yaşanmasına neden oldu. Bu arada partili arkadaşlarınız ortalıklarda gözükmediğiniz yönünde sitem mesajları göndermeye başladılar…
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Sayın Bulut AKACAN, geçtiğimiz günlerde Girne’de ünlü bir restoranda misafiriniz taktığı şapka ile tanınmamaya çalıştı ama sanırız başarılı da olamadı. Bu memleket o kadar küçük ki kalabalık mekanlarda radarlar çok daha fazla oluyor…
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Sayın Hasan SADIKOĞLU, bu aralar başınız bir hayli ağrıyacağa benziyor zira bazı bilgiler eskiden çok yakın olduğunuz bir şahıs tarafından medyaya servis edilmeye başlandı. Belli ki geçmişi unutmayanlar resmen başınıza çorap örecekler gibi gözüküyor…
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Sayın Ali TUNÇTAŞLI, böyle giderse atamalarda size yer kalmayacak gibi gözüküyor. Zira makamlar neredeyse doldu hala adınız anılmıyor bile! Bu sıralar parti merkezini daha fazla ziyaret edip kendinizi göstermeniz gerekiyor…
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Sayın Halis ÜRESİN, son aylarda MİK ihalelerinin bilinçli olarak bağlanmaması ve yeni açılacak olan ihalelerde isminizin çok anılması sebebiyle tehlike çanları çalmaya başladı. Son yaşanan gelişmelerin Sayıştay’lığa gideceğini öğrendik şimdiden tedbirli olmakta yarar görüyoruz…
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Sayın Mete TÜMERKAN, çok kıymetli babanızın vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…