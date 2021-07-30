Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Asya Polatlı…
Henüz 9 aylık SMA hastası. Makineye bağlı bir şekilde yaşıyor el kadar yavrucak.
SMA, omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetini ortadan kaldırıyor.
Bebekler için bir numaralı genetik ölüm nedeni.
Kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan bir hastalık.
Bu nedenle görüldüğü kişilerin yaşam kalitesini ciddi derecede düşüyor. Tedavisi de bir hayli pahalı.
Canımız yanıyor. Yanı başımızda bir can, hayat mücadelesi veriyor.
Ailesi varını yoğunu satışa çıkarmış.
Çok para lazım.
Ama yetmiyor...
Asya’nın yaşaması için 2.5 Milyon Dolara ihtiyaç var.
Sivil toplum örgütleri ve bazı vatandaşlar adeta çırpınıyor.
KİKEV, İşaret Dili Eğitmeni Dr. Aslı Önay Akçay sosyal medyadan farkındalık yaratıyor. Yardım severler ellerinden geleni yapıyor.
Minnettarız tüm yardım severlere.
Elimizden geldiğince elbette Asya’nın yanındayız ve dualarımız onunla.
Asya ve onun gibilerin hayatta kalabilmesi sadece yardım severlerin çabasıyla sağlanamaz.
Bizim bir devletimiz var.
Devletin en önemlilerinden birisi de vatandaşının yaşam hakkını sağlamaktır. Sağlık sorunlarına çare olmaktır.
Biz kabile devleti miyiz!
El kadar yavru yaşam mücadelesi verirken bizim yöneticilerimiz nerede?
Kurultay hesabı mı yapıyor yoksa koltuk derdindeler mi?
Bu nasıl sosyal devlet?
Neden siyasilerden bir cümle açıklama duyamıyoruz.
Asya bebek ne olacak efendiler?
Asya bebeğe bir şey olursa o koltuklarda vicdanınız rahatça oturabilecek misiniz?
Yüreğiniz sızlamıyor mu?
Sağlık fonunda 30 Milyon TL para olduğu biliniyor. Bu parayı neye kullanacaksınız? Seçimler için mi saklıyorsunuz yoksa…
KKTC’nin bu gibi kara günler için hiç mi parası yok?
Tamam maddi sıkıntıları anlıyoruz ama sağlıktan tasarruf olmaz.
Bizler ve tüm yardım severler tabi ki gücümüz yettiğince Asya bebek ve onun gibiler için elimizden geleni yapacağız.
Ama devletimiz de arkamızda görmek isteriz. O güven duygusunu yaşamak her vatandaşın hakkıdır.
Ve bu devleti devlet yapan bir olgudur.
Son günlerde dilimizden düşmeyen egemen devlet tanımının arkasını doldurmak için işte büyük bir fırsat.
Asya bebeği yaşatalım.
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.
Asya bebeğe yardımcı olmak isteyen yardımseverler, aşağıdaki İBAN numarasından bağış yapabilir… Hesap adı: Asya Polatlı Türkiye İş Bankası TL Hesap No / IBAN: TR07 0006 4000 0016 8040 1475 69
MESAJ KUTUSU
Sayın Ünal ÜSTEL, G.Mağusa Devlet Hastanesi’nde bir hekimin fıtık sorunu olan bir vatandaşı hastanede değil de kendi özel kliniğinde muayene için çağırdığını ancak hastanın parasızlık yüzünden bunu kabul edemediğini biliyor muydunuz? Burada bazı hekimler artık iyice zıvanadan çıktı gereğini yapmak da size kalıyor!
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Sayın Serdar DENKTAŞ, şakacı bir arkadaşınızın şahsınızın pozitif çıktığı yönündeki eşek şakası özelikle motorcu camiada büyük panik yarattı diye duyduk. Neyse ki test sonuçlarınızı gösterince kendilerinde bir rahatlama görülmüş, bu işlerin şakası olmaz değil mi?
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Sayın Yusuf AVCIOĞLU, Bakan Arıklı için dava dosyaladınız da dokunulmazlığı olduğu için bu davanın şimdilik görülemeyeceğini hiç aklınıza getiremediniz mi? Artık bekleyeceksiniz eğer bir dahaki seçimlerde kazanamazsa o zaman hesaplaşacaksınız!
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Sayın Ali PİLLİ, ülkede vaka patlaması yaşanırken ilgili bakana gönüllü yardımcı olacağınıza bir takım siyasi nedenlerden ötürü aksine darbe vurmaya çalışmanız kamuoyunda çok da kabul görmeyip tepki topladı. Bu tür durumlarda Hipokrat yeminini unutmamak gerek değil mi?
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Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, siz Maraş açılımı peşine düşerken partide disiplin artık en alt seviyeye kadar düştü. Makam için birbirlerine düşen vekil ve bakanlar eğer müdahale edilmezse çok yakında sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girecekler!
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Sayın Hasan UZUN, kadınlara umut ışığı sloganıyla başlattığınız organizasyon ada genelinde büyük rağbet ve destek görmeye başlamış. Kadın örgütlerinin yapması gerekeni bir erkek olarak sizin yapmanız ve ön ayak olmanız umarız onların kulağına küpe olur…
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Sayın Ertan BİRİNCİ, yılların dostu Binali Yıldırım ile UBP kurultayında müdahaleler olmasın diye kritik bir görüşme yapmışsınız. Umarız bu kez Binali bey kendi adayı için devreye girmez de kim hak ederse artık makama yerleşir…
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