Haravgi gazetesi, İnsani Yarım Komiseri Anna Aristotelus’un, Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rumlarla iletişim kanallarını açık tutmak amacıyla Karpaz köylerini ziyaret ettiğini yazdı.

Habere göre, Aristotelus, 1974 yılından bu yana “Ay.Andronikos” (Yeşilköy) köyünde ikamet eden Kıbrıslı Rum çiftin karşılaştıkları zorlukları ve yiyecek tedariki koşullarının iyileştirilmesi talebini dinledi.

Aristotelus, gezisi kapsamında “Ay.Triada” (Sipahi), “Ay.Adroniko” (Yeşilköy), Dipkarpaz ve Yeni Erenköy çıkışındaki Ay.Therisso bölgesini ziyaret etti.

Aristotelus ziyareti kapsamında bu bölgelerde kalanlara yönelik desteğin devam edeceğini söyledi.

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