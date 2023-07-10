Lefkoşa, 10 Temmuz 23 (TAK): Ümit İnatçı Sanat Merkezi sanatçıları Mustafa Evirgeni, Mustafa Müezzinoğlu, Emel Sefer ve Yıltan Taşçı’nın “İnsan Mekân ve Ötesi” konulu fotoğraf sergisi, yarın Lefkoşa AKM’de açılıyor.

Ümit İnatçı Sanat Merkezi’nden verilen bilgiye göre, deneyimli fotoğrafçıların çalışmalarından bir seçkiyle oluşan sergi, “insan-mekân-bellek” ilişkisine yönelik bir parantez açıyor.

Serginin dikkat çekmek istediği unsurların görsel algı düzlemi ve görsel temsil süreci arasında pekişen mekânın kimliği ve insanın ona yönelik sosyal-kültürel konumu olduğu kaydedilen açıklamaya göre, sergi 19 Temmuz öğle saatlerine kadar gezilebilecek.

Serginin metin yazarlığı ve küratörlüğünü Ümit İnatçı yaptı.

(GÜL) Fotoğraflı