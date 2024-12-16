(Kamalı Haber)- Mali polis tarafından yürütülen insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan TezTur Turizm ve Seyahat şirketinin sahibi Tezer Mercan, şirketin çalışanı Türkmenistanlı Rashit Toyliyev, Oytun Sözüdoğru, olayda mağdur olan Priyadursha Opatha Vithange bugün öğleden sonra mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube’de görevli polis memuru Yaren Yemenicioğlu, zanlıların 5 Aralık 2024 tarihinde başlatılan “suç gelirini aklama, insan kaçakçılığı, sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme” soruşturması kapsamında tutuklandığını belirtti.

Polis, Rashit Toyliyev'in TezTur Turizm ve Seyehat acentesinde çalıştığını, Tezer Mercan’ın ise şirketin sahibi olduğunu söyledi. Polis, Oytun Sözüdoğru’nun üçüncü dünya ülkesi kişilerin ülkeye gelmeleri için sahte İngilizce davetiye hazırladığını açıkladı.

Polis memuru, davetiyelerin direktör kısmında Tezer Mercan’ın ismi ve imzası gerekirken, zanlı Toyliyev'in kendi adı ve soyadını yazıp imzaladığını belirtti. Polis, zanlılar tarafından 26 bin 800 dolar karşılığında Sri Lanka uyruklu 13 kişinin ülkeye sahte turist vizesiyle getirildiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlı Toyliyev'in ifadesinde belgeleri Mercan ile Sözüdoğru’nun hazırladığını, kendisinin ise 5 adet belgeye ismini yazarak, imza atarak noterden tasdik ettirdiğini itiraf ettiğini söyledi.

Sözüdoğru’nun tutuklandığı esnada şahsi cep telefonunu emare aldıklarını kaydeden polis, yapılan soruşturmada başka telefon kullandığını, ayrıca şahsi hattını başka bir telefona taktığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının bir adet şahsi telefonu olduğunu, diğer telefonu ise sadece şirkette kullandığını söylediğini aktardı.

Polis, hem zanlının şirkette kullandığı hem de hattını takıp arama yaptığı 2 adet telefonun arandığını dile getirdi.

Polis memuru, Sözüdoğru’ya ait aranan cep telefonun hattının dün 08.15’de aktif olduğuna vurgu yaptı. Polis memuru, hem zanlının şirkette kullandığı hem de hattını takıp arama yaptığı iki adet telefonun arandığını belirterek, zanlılar Mercan ile Sözüdoğru aleyhinde 8 gün ek tutukluluk talep etti. Polis memuru, söz konusu işyerinde tur operatörü olarak çalışan zanlı Rashit Toyliyev'in teminata bağlanmasını talep etti. Polis memuru, olayda mağdur olan ve insan kaçakçılığı suçlamasını yapan Priyadursha Opatha Vithange isimli Sri Lankalı zanlının ise KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, insan kaçaklığı ile ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 1 Aralık’tan beri 4 gün süreyle ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının insan kaçakçılığı meselesinde mağdur olduğunu kaydederek, teminat talep etti.

Zanlılar hakkındaki taleplerin ardından söz alan Mercan ile Sözüdoğru’nun avukatları 8 gün ek süreye itiraz etti. Avukatlar, tahkikatın işleyiş şeklinin hatalı olduğunu savunup, talebin reddedilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, Rashit Toyliyev'in yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 70 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Mahkeme, Sri Lankalı zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme, Mercan ile Sözüdoğru’nun ise 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.