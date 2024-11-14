İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), perşembe günü yayınladığı bir raporda, İsrailli yetkililerin Gazze'deki Filistin halkının “savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil edecek ölçüde” zorla yerlerinden edilmesine neden olduğunu belirtti.

Rapor, yardım gruplarının ve uluslararası kuruluşların kuşatma altında bulunan bölgedeki kötü insani durumla ilgili son uyarılarından biri oldu.

Raporda, “İnsan Hakları İzleme Örgütü, zorla yerinden edilmenin yaygın olduğunu ve kanıtların bunun sistematik ve bir devlet politikasının parçası olduğunu gösterdiğini tespit etti. Bu tür eylemler aynı zamanda insanlığa karşı suç teşkil etmektedir” denildi.

İsrail ordusu ya da Dışişleri Bakanlığı’ndan bu konuda açıklama gelmedi ancak İsrailli yetkililer daha önce bu tür suçlamaları reddetmiş ve kuvvetlerinin uluslararası hukuka uygun olarak faaliyet gösterdiğini söylemişti.

Silahlı çatışma hukuku, sivillerin güvenliği ya da zorunlu askeri nedenler için gerekli olmadıkça sivil nüfusun işgal altındaki topraklardan zorla göç ettirilmesini yasaklıyor.

-"Etnik temizlik" vurgusu

İsrail, geçen yıl Hamas’ın İsrail'in güneyindeki halka saldırarak İsrailli yetkililere göre yaklaşık 1200 kişiyi öldürmesi ve 250'den fazla kişiyi rehin almasının ardından Gazze Şeridi'ni işgal etmişti.

O zamandan bu yana Gazze sağlık yetkililerine göre, İsrail harekatında 43 bin 500'den fazla insan öldü ve altyapının çoğu tahrip edilerek 2,3 milyonluk nüfusun çoğu birkaç kez yer değiştirmek zorunda bırakıldı.

İsrail birlikleri, geçen ay boyunca ordunun Cebaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun kasabaları çevresinde yeniden yapılanmakta olduğunu belirttikleri Hamas güçlerini yok etmeye çalışırken on binlerce kişiyi yerleşim bölgesinin kuzeyindeki alanlardan taşıdı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin “muhtemelen tampon bölgelerde ve güvenlik koridorlarında kalıcı olmasının planlandığını” ve bunun “etnik temizlik” anlamına geleceğini belirtti.

İsrail ordusu, kalıcı tampon bölgeler oluşturduğunu reddetti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki evlerinden edilen Filistinlilerin savaşın sonunda geri dönmelerine izin verileceğini söyledi.



