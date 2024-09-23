İnsan Hakları Derneği, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na, Kıbrıs Türkü'nün “bağımsız devlet iradesini” kabul etmesi çağrısı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, BM Genel Kurulu çerçevesinde “Kıbrıs sorununda federasyon temelli bir anlaşma” için CTP’nin, AKEL ile dayanışma ilan etmesi ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın New York’ta yapılacak Sosyalist Enternasyonel’de “Kıbrıs çözüm sürecinin geleceğine ilişkin” vizyonunu ve öneriler sunacak olması da eleştirildi.

Dernek, bunu, KKTC’nin varlığının korunmasına amir hükümler içeren KKTC Anayasası’na aykırı bulduğunu ve şiddetle protesto ettiğini belirtti.