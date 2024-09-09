İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Türklerine izolasyon uygulanması konusunda Birleşmiş Milletler tarafından herhangi bir karar bulunmadığını, bu nedenle izolasyonların kaldırılması gerektiğini belirtti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler şartının 41’inci maddesi (BM’nin aldığı kararların uygulanmasına yardımcı olması için silah gücü içermeyen yaptırım kararları alabilir) uyarınca, Kıbrıs Türklerine uygulanmakta olan ambargoların kaldırılması gerektiğini belirtti. Işık, “BM’nin yetki vermediği ambargoları Kıbrıs Türklerine uygulanmasına son vermesi gerektiğini Derneğimiz BMGS Antonio Guterres’e bildirmekte ve derhal kaldırılması için talepte bulunacağını önemle vurgulamaktadır” dedi.

Işık ayrıca, garantör ülkelerden İngiltere ve ABD’nin Kıbrıs Rumlarına “Kıbrıs Cumhuriyeti'nin” hükümeti olarak davranmalarının Kıbrıs sorunu çıkmazının temel nedeni olduğunu kaydetti.