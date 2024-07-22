Işık konuyla ilgili yazılı açıklamasında, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti garantör ülkesi Türkiye’nin Kıbrıs sorununda çözümün tek seçeneği olarak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüde “iki devlet” konusunda karar almasını Kıbrıs Türkü’nün tarihi sürecinde ve bağımsızlığının tescil edilmesinde önemli bir aşama olarak gördüklerini kaydetti.

Işık, bu kararda pay ve hak sahibi olan Kıbrıs Türkünün her bir ferdini başta Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere bireysel, kurumsal ve Türk devletlerini kutladıklarını ifade etti.

Işık, “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde tüm ülkelerden önce öncelikli söz hakkına sahip garantör ülke Türkiye’nin bu kararından sonra BMGK’nın KKTC’yi reddeden kararını gözden geçirmesi ve KKTC’yi tanıması için Derneğimiz çağrı yapmaktadır.” diye konuştu.