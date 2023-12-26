İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, KKTC’nin tanınması çağrısı yaptı.

Işık konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Derneğimiz Rum Yönetimi Başkanı Hristodulis’in Kıbrıs’ın birleştirilmesi gerektiği açıklamasına destek vermekte olup bunun ancak KKTC’nin tanınması ve AB üyeliği çatısı altında birleştirilmesi ile mümkün olacağını da kabul etmesi gerektiğini anımsatmakta ve KKTC’ni tanıması için çağrı yapmaktadır” dedi.

Kıbrıs sorununda anlaşma için sürdürülen görüşmelerde yarım asırlık uzlaşmazlığa damgasını vurmuş olan Kıbrıslı Rumların insan haklarına aykırı taleplerinin, bir halkın insan haklarını koruyabilmesinin bizzat bağımsızlık ve özgürlük ortamında kendi devlet idaresinde mümkün olabileceğinin en açık ve ibret verici dersi olduğunu dile getiren Işık şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Rumları kendilerini Kıbrıs Cumhuriyeti devleti olarak gördükleri ve bunun BM tarafından tanındığı bir süreçte sonuç alınması mümkün olmayan görüşmelerde ısrar edilmesi ortak devletin paylaşılması değil Kıbrıs Türk halkının insan haklarından ve devletinden vazgeçilmesini amaçlayan Bizans entrikasına karşı derneğimiz Meclisi bu konuda karar almaya davet etmektedir.”