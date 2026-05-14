Türkiye'yi ziyaret eden Millar, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin AA'ya konuştu.

Yaklaşan NATO zirvesi bağlamında, NATO içinde Avrupa'nın savunma yükünü artırması konusunda İngiltere'nin öngörülerine ilişkin, bir asker olarak ilk olarak tehdidin ne olduğu sorusuyla başladığını söyleyen Millar, "Rusya'dan gelen gerçekten yakın ve acil bir tehdit olduğunu kabul etmeye devam ettiğimizde, bu başlangıç noktamızı gerçekten belirliyor." dedi.

Millar, diğer bir hususun, Avrupa'nın kendi güvenliği konusunda giderek daha fazla sorumluluk üstlenmesi olduğunu vurgulayarak, birçok farklı alanda olumlu gelişmeler görüldüğünü dile getirdi.

Farklı kapasiteler açısından silahlarda gelişmeler olduğuna değinen Millar, NATO kuvvetlerini komuta etme ve yönetme konusunda da oldukça ilginç ve yeni yöntemler görüldüğünü belirtti.

Millar, "Silahlar konusunda, insanların sahip olduğu farklı yetenekler açısından gerçekten ilginç gelişmeler gördük. NATO güçlerini komuta etme ve yönetme biçimlerimizde de gerçekten ilginç ve yeni yollar gördük ki bu da bir diğer çok ilgi çekici nokta." ifadelerini kullandı.

Bunun meselenin başka dikkat çekici boyutu olduğunun altını çizen Millar, Avrupalı müttefiklerin, savunma alanında son derece önemli yatırımlar yaptığını kaydetti.

Millar, "NATO her zaman transatlantik bir ittifak olmuştur ve olmaya devam edecek. NATO Zirvesi'ne doğru yaklaşırken bence en önemli nokta, Avrupa'nın kendi güvenliğinde üstlendiği rolü göstererek ittifakımızı daha güçlü hale getirmektir." diye konuştu.

-Ankara'nın NATO içindeki rolü

Millar, NATO'nun önemine işaret ederek, "Türkiye, NATO'nun çok önemli bir ortağı. İttifak içinde neredeyse kurucu üyelerden biri olarak kritik bir rol oynadı." dedi.

Türkiye'nin 70 yılı aşkın süredir NATO'ya üye olduğunu hatırlatan Millar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ittifaka kattıklarına bakarsanız, stratejik konumu açısından dünyanın birçok farklı bölgesi arasında hayati bir köprü görevi görüyor. Ama bundan daha da önemlisi, ittifaka gerçek yetenekler kazandırıyor. Türkiye'de, hayati öneme sahip ittifak üslerimiz var, ittifakın düzenlediği hemen hemen her operasyonda, görevde ve faaliyette gerçekten önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Birçok açıdan, Türkiye belki de ittifakın çok önemli bir üyesi."

Millar, Brüksel'de her gün, Türk meslektaşı ile birlikte oturduğunu ve ittifakın karşı karşıya olduğu birçok konuyu ele aldığını söyleyerek, "Bir bakıma, İngiltere ve Türkiye'nin ittifakın iki ucundaki taşıyıcı sütunlar olduğunu sık sık söylüyoruz. Kuzey ve güney, doğu ve batı, ülkelerimiz coğrafi olarak bu alanda konumlanmış durumda." diye konuştu.

Bu nedenle ikili ilişkinin bu çerçevede kurulduğuna işaret eden Millar, Türkiye ve İngiltere'nin bir dizi resmi anlaşma ile yakın işbirliği içinde olduğunun altını çizdi.

Millar, Türkiye-İngiltere Eurofighter Typhoon projesi kapsamında imzaladığı teknik ve lojistik destek sözleşmesine değinerek, düzenli eğitimler yapıldığını bildirdi.

"Yakında bir araya gelecek çok heyecan verici ve ilginç bir eğitim programı olacağını düşünüyorum. Operasyonlara gelince, özellikle benim görevim süresince, Türk meslektaşlarımla omuz omuza olmadığım neredeyse hiçbir operasyon olmadı." ifadelerini kullanan Millar, geçen hafta Kosova'yı ziyaret ettiğini anımsattı.

Millar, ziyaretinde NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nü (KFOR) ziyaret ettiğini belirterek, "Orada, bir Türk generalin komutasında görev yapan çok sayıda İngiliz personelimiz olduğu için çok gururluyuz. Dolayısıyla Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişki her zaman güçlü olmuştur. Her zaman güçlü bir ilişki olarak kalacaktır. NATO sayesinde bu ilişkiye gerçek bir esas kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Millar, ziyareti sırasında Anıtkabir'i de ziyaret ettiğini aktararak, duygularını şöyle ifade etti:

"Beni en çok etkileyen şey, ziyareti onurlandırmak için gelen insan sayısıydı ama aynı zamanda bunun özünde dünya ile ve özellikle de İngiltere ile olan ilişkinin ne kadar güçlü olduğuydu."