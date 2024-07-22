İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Dougthy, Sir Keir Starmer Hükümeti’nin İngiltere’nin Kıbrıs sorunundaki değişmez tezini muhafaza edeceğini açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre, sosyal medya platformu “X” üzerinden 1974 olaylarının 50’nci yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Doughty, Kıbrıs halkının “abartılı derecede uzun bir süredir bölünmüş halde” olduğunu kaydederek, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri çerçevesinde iki toplumlu ve iki bölgeli çözüm bulunmasının gerekliliğini vurguladı.

Habere göre Doughty, taraflara BM’nin Kıbrıs sorununun çözülmesi için öncülük ettiği çabalara müdahil olması ve gereken esneklikle uzlaşıyı göstermesi çağrısında bulundu.

Haberde, "Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi (PSEKA)" Başkanı Philip Christopfer’ın da açıklama yaparak, “Türk işgalinin” bir an önce sona ermesi gerektiğini ve “50 yıllık işgalin” yeterli olduğunu belirttiği ifade edildi.