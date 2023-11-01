Dünyanın ilk küresel "Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi", İngiltere'nin Milton Keynes kentinde başladı.

Yapay zekanın kamu yararına kullanılması ve bu alandaki risklerin azaltılmasını ele almak üzere Nazi Almanyası'nın şifrelerinin çözüldüğü ve kod çözme amaçlı bilgisayarların temellerinin atıldığı Bletchley Park'ta başlayan zirveye, İngiltere Kralı 3. Charles video mesaj gönderdi.

Kralı 3. Charles, "Yapay zekanın hızlı yükselişi, çağımızın birçok büyük düşünürü tarafından elektriğin bulunmasından, atomun parçalanmasından, internetin bulunmasından ve ateşin bulunmasından daha az önemli gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın bazı ciddi hastalıkların tedavisinden sınırsız yeşil enerjinin üretimine kadar birçok alanda kullanılma potansiyelinin altını çizen Kral Charles, riskleriyle de birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Kral Charles, hızlı gelişen yapay zeka teknolojilerinin güvenli olması gerekliliğine vurgu yaparak, "Yapay zekanın uluslararası sınırlara saygısı yok. Bu yüzden uluslararası koordinasyon ve işbirliğine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

-"Yapay zekâ doğal bir fenomen değil"

İngiltere'nin Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Michelle Donelan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, yapay zekanın insan hayatı için güçlü ve önemli bir seviyeye geldiğini belirterek, OpenAI şirketinin yapay zeka modeli ChatGPT'nin bir yılda geldiği noktanın insanlık tarihi için önemine değindi.

Yapay zeka sistemlerinin iş hayatında birçok alanda kullanılabileceğini anlatan Donelan, "Bilim insanlarımızın yeni keşifler yapmasına, kanser gibi hastalıkların tedavisine ve sınırsız temiz enerji üretmemize kapı aralayabilir. Ancak kötü niyetli bazı kişilerin eline, toplumumuza zarar verecek, kamu güvenliğini tehlikeye atacak ve uluslararası güvenliği tehdit edecek hesapsız bir güç de verebilir." dedi.

Donelan, zirvede bu risklerin masaya yatırılacağını anlatarak, katılımcılara, kanun yapıcılar ve insanlığın güvenliğinden sorumlu kişiler olarak büyük bir görev düştüğünü söyledi.

Yapay zeka konusunda siyasetçilerin, sivil toplumun, bilim insanlarının ve girişimcilerin daha aktif işbirliği içinde olması gerektiğine dikkati çeken Donelan, "Yapay zeka doğal bir fenomen değil, onu yönlendirmek ve şekillendirmekle sorumlu insanlığın ortaya çıkardığı bir olgudur." diye konuştu.

Donelan, zirve öncesinde yayımlanan Bletchley Yapay Zeka Güvenliği Deklarasyonu'nun bu alandaki çalışmalar için bir zemin oluşturacağını vurgulayarak, bir sonraki zirvenin Güney Kore'de, üçüncüsünün de Fransa'da yapılacağını sözlerine ekledi.

- 28 ülke Bletchley Yapay Zeka Güvenliği Deklarasyonu'nu imzaladı

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 28 ülke tarafından imzalanan Bletchley Yapay Zeka Güvenliği Deklarasyonu'na göre yapay zekanın oluşturduğu ortak riskler, bilimsel çalışmalar, yapay zekanın toplumlara etkisi konusunda küresel işbirlikleri yapılacak.

Deklarasyonda, "Henüz öngörülemeyecek şekilde manipüle edilmiş içeriklerin ve yanıltıcı içeriklerin oluşturabileceği potansiyel risklerin farkındayız." ifadeleri kullanılırken bu konuda acil adımlar atılması gerektiği kaydedildi.

Ülkelerin yasal koşulları ve geçerli risk algılarına göre oluşturacağı politikaların ve işbirliklerinin farklılık göstereceğine de yer verilen deklarasyonda, özel girişimlerde şeffaflığı artırmanın, uygun değerlendirme ve güvenlik ölçümlerinin geliştirilmesinin, kamu kapasitesinin ve bilimsel araştırılmaların artırılmasının önemine de vurgu yapıldı.

-Türkiye'den Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil katılıyor

Alanında dünyadaki ilk zirve olma özelliği taşıyan iki gün sürecek etkinlikte, yapay zeka modelleri, yapay zekanın ekonomik büyümeye etkisi, bilimsel ilerlemeyi teşvik ve yapay zekanın kamu yararına kullanımı gibi konular da gündeme gelecek.

Dünyanın dört bir yanından teknolojiden sorumlu bakanlık temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı zirveye Türkiye'den ise Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil katılıyor.

Etkinliğin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zeka teknolojisindeki risklerle ilgili ne gibi adımların atılabileceği konusunu ele almak üzere hükümet yetkilileri, şirket temsilcileri ve uzmanlardan oluşan küçük bir grubu bir araya getirecek.

Sunak, X hesabından yaptığı açıklamada, zirvenin ardından etkinliğe katılımı kesinleşmeyen X'in sahibi Elon Musk'la bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Daha önce de Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric de Genel Sekreter Antonio Guterres'in zirveye katılacağını açıklamıştı.