İngiltere'de tek kullanımlık çatal, kaşık, bıçak, tabak ve strafor tepsi kullanımına getirilen yasak 1 Ekim Pazar günü uygulanmaya başlıyor.

BBC Türkçe Servisindeki habere göre yasak kapsamında satıcılar, paket servis restoranları ve diğer ikram servisleri plastik çatal, bıçak, kaşık, strafor tabak ve kaseleri kullanamayacak.

Ancak önceden paketlenmiş ve hazır gıdalarda kullanılan plastikler yasak kapsamında değil. Yani lokanta ve paket servisler, gıdaları önceden paketlemek için plastik tabak, tepsi ve kase kullanmaya devam edebilecek.

Hükümet bu ürünlerin "ambalaj" kapsamına girdiğini ve başka kurallarla düzenleneceğini söylüyor. Bu ambalaj atıklarıyla başa çıkmanın maliyetinin yerel yönetimlerden, ambalaj üreticilerine kaydırılması hedefleniyor.

Hükümet, yeni yasağın "2042 yılına kadar, tüm kaçınılabilir plastik atıkları ortadan kaldırma yolculuğunun büyük bir adımı" olduğunu söylüyor.

Plastiğin doğada çözünmesi yüzlerce yıl alıyor, suyu kirletiyor ve sera gazı salımına da neden oluyor.

İngiltere'de geçen yıl da tek kullanımlık plastik pipetler, karıştırıcılar ve plastik içeren kulak temizleme pamukları yasaklanmıştı.

Ancak çevre aktivistleri yeni yasağı, plastik atık sorunuyla mücadelede yeterli olmamakla eleştiriyor. BBC'nin görüştüğü bazı iş sahipleri de yasaktan haberdar olmadıklarını söylüyor.

Greenpeace İngiltere'den plastik atık aktivisti Anna Diski, "Sadece birkaç tek kullanımlık plastik ürüne birkaç yılda bir sembolik yasaklar getirmek... Sorunun boyutuna kıyasla tamamen yetersiz" diyor; "Bu bölük pörçük yaklaşım yerine, hükümet sorunun kaynağına inmeli ve üretilen plastiğin boyutunu azaltmaya yönelik ciddi bir strateji geliştirmeli."

1 Ekim'den itibaren tek kullanımlık plastikle satış yapan işyerlerine para cezası verilebilecek ve denetimleri yerel yönetimler yapacak.

Resmi verilere göreyse İngiltere'de her yıl 1,1 milyar tek kullanımlık tabak ve 4 milyardan fazla çatal ve bıçak kullanılıyor.

İngiltere'de kişi başına her yıl ortalama 18 adet tek kullanımlık plastik tabak ve 37 adet plastik çatal bıçak kullanılıyor.

Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı'na (DEFRA) göre bunların sadece yüzde 10'u geri dönüştürülüyor.