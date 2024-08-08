İngiltere'de Müslüman ve göçmenleri hedef alan ırkçı protestoları organize ettiği belirlenen Tommy Robinson'un, olayları kışkırtan ırkçı paylaşımlarda bulunurken Güney Kıbrıs'ta Aya Napa'da tatil yaptığı belirlendi.

İngiliz ve Rum basınında yer alan haberlere göre, gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan ancak kamuoyunda Tommy Robinson olarak bilinen aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi lideri, Güney Kıbrıs'ta tatildeyken İngiltere'deki göçmenlere yönelik olayları kışkırttı.

Geçen pazartesi günü hakkında açılan bir davada duruşmaya çıkmayan Robinson'un, hakkındaki mahkeme emrini ihlal etmekle suçlandığı ifade edildi.

Mahkeme sürecinde Güney Kıbrıs'ta tatil yaparken görüntüleri çıkan Robinson için Rum polisi, İngiliz kolluk kuvvetleri ile iletişime geçti ve olası bir iade talebi için yardıma hazır olduklarını bildirdi.

- "Artık Ada'da değilim"

İngiltere'yi karıştıracak provokatif sosyal medya mesajlarını Güney Kıbrıs'taki beş yıldızlı bir otelden attığının ortaya çıkmasının ardından Robinson, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Artık Ada'da değilim. Kıbrıs'ta olmadığım için şanslıyım, değil mi?" ifadesini kullandı.