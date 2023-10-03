İngiltere'de başkent Londra'nın kuzeyindeki Oxfordshire bölgesinde gıda atıklarının olduğu bir geri dönüşüm tesisine yıldırım düştü.

Tesiste meydana gelen gaz patlamasıyla devasa bir alev topu oluştu.

Patlamadan sonra Oxford kenti kuzeyindeki bölge sakinlerinin çektiği görüntülerde, alev topunun gökyüzünü aydınlattığı görüldü.

Severn Trent tesisini işleten şirketin açıklamasında, biyogaz tankarından birisinin patladığı bildirildi.

Patlamada yaralanan kimsenin olmadığı, tesis çalışanlarının ise güvenlik amacıyla önlem aldığı belirtildi.

Oxford Üniversitesi'nde çalışan 34 yaşındaki Jack Frowde, "Mutfakta otururken bütün ev beyaz parlak bir ışıkla doldu ve ardından yıldırım sesini duydum. Dışarıya baktığmda gökyüzü turuncu alev rengine bürünmüştü" dedi.

Patlama sonucu tesiste maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadığı kaydedildi.