İngiltere'de bir kişi, 9 Avrupa ülkesinde yapılan EuroMillions adlı piyango çekilişinden, 177 milyon sterlinlik büyük ikramiyeyi kazanarak ülkenin milli piyango tarihindeki en büyük üçüncü kazananı oldu.

EuroMillions yetkilileri 7, 11, 25, 31 ve 40 numaralarının yanı sıra şans yıldızları olarak 9 ve 12 numaralarının, bilet sahibine büyük ikramiyeyi kazandırdığını açıkladı.

Piyangodan 177 milyon sterlin kazanan kişi, Sunday Times'ın Zenginler Listesi'ne göre 175 milyon sterlin değerinde servete sahip ünlü isimler Harry Styles ve ağır sıklet boksör Anthony Joshua'yı geride bıraktı.

- "Noel öncesinde ikramiyeyi ödemek için sabırsızlanıyoruz"

Piyangonun operatörü Allwyn'de Başdanışman Andy Carter, kazananı tebrik ederek "İngiltere'den bir bilet sahibinin tam 177 milyon sterlinlik EuroMillions büyük ikramiyesini kazanması, gerçekten inanılmaz. Bu kazanç, onları Milli Piyango Zenginler Listesi'nde üçüncü sıraya taşıdı." dedi.

Carter, kazanana Noel öncesinde ikramiyeyi ödemek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

EuroMillions, Avrupa çapında 9 ülkede oynanan ve büyük ikramiyeleriyle dikkati çeken popüler piyango oyunu olarak biliniyor.

İngiltere'den ismi açıklanmayan bir bilet sahibi, Temmuz 2022'de 195 milyon sterlinlik, rekor EuroMillions ikramiyesini kazanarak milli piyango tarihinin en büyük kazananı olmuştu. Gloucester'dan Joe ve Jess Thwaite çifti de 10 Mayıs 2022'deki çekilişte 184,2 milyon sterlin kazanarak ülke tarihindeki en büyük ikinci ikramiyeyi kazanmıştı.