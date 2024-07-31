İngiltere'nin Southport kasabasında yaşanan bıçaklı saldırıda üç kız çocuğunun hayatını kaybetmesinin ardından aşırı sağcılar tarafından dün akşam protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler polis ile çatıştı, 39 polis yaralandı.

12 polisin olay yerinde tedavi edildiği, hastaneye kaldırılan 27 polisten sekizinin ağır yaralı olduğu açıklandı.

Merseyside Polisi, göstericiler arasında aşırı sağcı İngiliz Savunma Birliği hareketine mensup kişilerin de olduğunu düşünüyor.

Göstericiler bir polis minibüsünü yaktı. Olaylar sırasında bir dükkan da yağmalandı.

Gösteri, saldırıda hayatını kaybedenlerin anıldığı noktadan birkaç sokak uzakta ve bir cami yakınlarında başladı. Protestolarda, öfkeli kalabalığın polislere şişe ve taş fırlattığı, ardından bir polis aracının ateşe verildiği görüldü.

Liverpool yakınlarındaki Southport'ta bulunan Taylor Swift temalı bir dans atölyesinde gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucu üç kız çocuğu yaşamını yitirirken, 11 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından 17 yaşındaki saldırgan, öldürme ve cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X hesabından yaptığı açıklamada, protestoları "eşkıyalık" olarak nitelendirdi. "Southport halkı dün başlarına gelen dehşetin ardından sersemlemiş durumda. Desteğimizi ve saygımızı hak ediyorlar" dedi.

Polis yetkilileri, şiddet olaylarını, bıçaklı saldırıyla İslamcılar arasında bağ kuran sosyal medyadaki bazı yanlış paylaşımların körüklediğini söylüyor.

Merseyside Emniyet Müdürü Yardımcısı Alex Goss, "Şu anda polis nezaretinde tutulan 17 yaşındaki kişinin durumuyla ilgili birçok spekülasyon var ve bazı kişiler bunu sokaklarımıza şiddet ve düzensizlik getirmek için kullanıyor" dedi.

Polis, şüphelinin adı ile ilgili sosyal medyada dolaşan bilginin yanlış olduğunu ve sığınmacı olduğu yönünde iddiaların aksine İngiltere'de doğduğunu söylemişti.

Liverpool Region Mosque Network grubu sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Birkaç kişi, bu insanlık dışı eylemin bir şekilde Müslüman toplumuyla ilgili olduğunu göstermeye çalışıyor" dedi. “Açıkçası öyle değil ve bizi bölmek, nefret yaymak isteyenlerin bunu fırsat olarak kullanmasına izin vermemeliyiz” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'de çocuklara yönelik düzenlenen saldırıların en ağırı 1996 yılında gerçekleşti. 43 yaşındaki Thomas Hamilton, İskoçya'nın Dunblane kentindeki bir okulun spor salonunda 16 anaokulu öğrencisini ve öğretmenlerini vurarak öldürdü. Olayın ardından, ülkede bireysel silah kullanımı yasaklandı.