İngiltere Maliye Bakanı Hunt: Enflasyon hedefine ulaşana kadar plana bağlı kalmalıyız
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, enflasyon verilerine ilişkin, "Enflasyona karşı savaşı kazanabiliriz ancak fiyatlar hâlâ çok hızlı yükseliyor. Bu yüzden hedefe ulaşana kadar plana bağlı kalmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
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