ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin dosyalarda İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un adının reşit olmayan çocuklarla alakalı taciz iddialarında geçmesini Londra basını ana sayfadan gördü.

İngiltere medyasındaki haberlere göre, dava dosyaları arasında 2001'de 20 yaşındayken Epstein'ın New York'taki evinde Prens Andrew'un kendisini dokunarak taciz ettiğini öne süren Johanna Sjoberg'in ifadeleri de yer aldı.

Sjoberg, ifadesinde Prens Andrew'un kendisine dokunduğu esnada fotoğraf çekildiklerini öne sürdü.

Prens Andrew ile 17 yaşındayken ilişkiye girmeye zorlandığını iddia eden Virginia Giuffre isimli kadınla ilgili ifadeler de kullanan Sjoberg, söz konusu fotoğraf çekilirken Giuffre'nin de orada olduğunu kaydetti.

Fotoğraf çekildikten sonra oradan ayrıldığını belirten Sjoberg, bu sırada Giuffre'ye herhangi bir cinsel ilişki talimatı verildiğini duymadığını bildirdi.

Öte yandan Epstein ile işbirliği içinde olduğu için 2021'de hapis cezasına çarptırılan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de ifadeleri belgelerde yer aldı. Epstein'ın fuhuş ve pedofili suçlarını işlediği öne sürülen ABD Virjin Adaları'nda bulunan adacıkla ilgili soruları da yanıtlayan Maxwell, Prens Andrew'un burayı ziyaret ettiğini doğruladı.

Ziyaretin yalnızca bir kere gerçekleştiğini ancak adada çalışan kadınların dışında başka bir kadın ya da reşit olmayan kızın orada bulunmadığını savunan Maxwell, Giuffre'yi birisiyle ilişkiye girmeye zorladığı iddialarını reddetti.

- Reşit olmayan çocuğa 3 farklı yerde istismar iddiası

Dosyalarda "Jane Doe 3" adı verilen kadının da henüz reşit değilken Prens Andrew ile Londra, New York ve ABD Virjin Adaları'nda ilişkiye girmeye zorlandığı iddiası paylaşıldı.

"Jane Doe 3"e ilişkin bölümlerde Epstein'ın genç kadından istismarla ilgili detayları öğrenmeye çalıştığı ifade edildi.

Mağdurun 15 yaşındayken Maxwell tarafından bulunduğu iddia edilen dosyada, Maxwell hakkında "Epstein'a reşit olmayan kızlar bulan kişilerden biri" ifadesi kullanıldı.

Dosyalarda Epstein'ın "Jane Doe 3"ü siyasilerin istismarına da zorladığı iddiası yer aldı.

- Londra medyasında gündem Prens Andrew

Epstein'ın davasına ilişkin dosyaların açıklanması, İngiliz medyasının da ana gündemi oldu.

İngiliz kamu yayıncısı BBC, haberi "Jeffrey Epstein: Prens Andrew ve Bill Clinton'ın adı dava dosyalarında" başlığını kullanarak okuyucularıyla paylaşırken Prens Andrew dışındaki ünlü isimlere ilişkin iddialara da yer verdi.

Sky News ise internet sitesinde haberi ifadelerde geçen Prens Andrew kuklasıyla fotoğraf çekilme olayı ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'a ilişkin iddialar üzerinden verdi.

The Guardian gazetesinin internet sitesindeki haberde cinsel suçlamalar yöneltilen kişilere ilişkin detayların ortaya çıktığı ifade edildi.

The Telegraph gazetesinin internet sitesindeki haberde, "Prens, Başkanlar, Popun Kralı: Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçenler" başlığını kullandı. Haberde Prens Andrew'un yanı sıra eski ABD Başkanları Clinton ile Donald Trump, şarkıcı Michael Jackson, bilim insanı Stephen Hawking ve illüzyonist David Copperfield'ın adının belgelerde geçtiği belirtildi.

- Prens Andrew, Giuffre'ye tazminat ödemişti

Giuffre, 17 yaşındayken üç farklı yerde cinsel istismara uğradığı iddiasıyla 2021'de ABD'de dava açmış ancak Prens Andrew bu iddiaları reddetmişti.

ABD'de 2022'de görülen duruşmada mahkeme, tarafların uzlaştığını belirtmiş ve yapılan açıklamada, "Prens Andrew, hiçbir suçla ilgili sorumluluk üstlenmedi." ifadesi kullanılmıştı.

Prens Andrew'un Giuffre'ye ödeyeceği tazminatla uzlaşacakları kaydedilen açıklamada, ödenecek miktara ilişkin detay paylaşılmamıştı.

Buckingham Sarayı, Prens Andrew'la ilgili iddialara yönelik soruları, Andrew'un artık resmi unvanlarının bulunmadığı gerekçesiyle yanıtlamazken Prens, 2019'de iddialar gündemdeyken BBC'de bir yayına katılmıştı.

Prens Andrew, bu yayında birlikte gözüktükleri fotoğraf bulunmasına rağmen Giuffre'yle tanıştığını hiç hatırlamadığını söylemiş, istismar suçlamasına yönelik ise "Böyle bir şey olmadı. Size kesin ve net olarak bunun olmadığını söyleyebilirim. Bu hanımla tanıştığımı hiç ama hiç hatırlamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

O dönem İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en büyük ikinci oğlu olan Prens Andrew, tahtın 9. sıradaki varisiyken ABD'deki dava nedeniyle kraliyet unvanlarından ve resmi görevlerinden feragat etmişti.

Buckingham Sarayı'ndan 13 Ocak 2022'de yapılan açıklamada Prens Andrew'un tüm askeri ve kraliyet görevlerini Kraliçe'ye iade ettiği, artık hiçbir kamu görevinde yer almayacağı ve sade vatandaş olarak yaşayacağı duyurulmuştu.

- Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

(AA/AN/ÖK)