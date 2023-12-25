İngiltere Kralı 3. Charles, Noel mesajında, dünya çapında giderek artan trajik çatışmaların yaşandığı bir dönemde, semavi dinler arasında paylaşılan evrensel değerlerin önemini vurguladı.

Kral Charles'ın, Buckingham Sarayı'nda kaydedilmiş Noel mesajı televizyonda yayımlandı.

Charles, mesajında, başkalarına hizmetin, her şeyden önce ilahi olanın tezahürü olan tüm yaratılışı onurlandırmanın yolu olduğunu belirterek, bunun, tüm dinler tarafından paylaşılan bir inanç olduğuna işaret etti.

Bu yaratılışa özen göstermenin, tüm inançlardan ve hiçbir inançtan olmayan insanların sahip olduğu bir sorumluluk olduğuna işaret eden Charles, "Dünyayı çocuklarımızın çocukları için önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Charles, ayrıca, yaşamı boyunca, herkesin paylaştığı tek ev olan yeryüzünün ve doğal yaşamın nasıl korunması gerektiğine dair farkındalığın arttığını görmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

- "Sana nasıl davranılmasını istiyorsan diğerlerine öyle davran"

Kral Charles, mesajında, giderek artan çatışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde trajik çatışmaların arttığı bir dönemde, birbirimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapabilmemiz için dua ediyorum. Hz. İsa'nın şu sözleri her zamankinden daha anlamlı görünüyor: 'Sana nasıl davranılmasını istiyorsan diğerlerine öyle davran.' Bu tür değerler evrenseldir ve semavi dinler ailemizi ve diğer inanç sistemlerini İngiliz Milletler Topluluğu ve daha geniş anlamda dünya çapında bir araya getirir. Bize kendimizi komşularımızın yerine koymamızı ve kendi iyiliğimizi istediğimiz gibi onların da iyiliğini istememizi hatırlatıyorlar."

İngiltere Kralı Charles, mesajının sonunda, bugün ve her zaman dünyada barış ve herkes için iyi niyet dolu bir Noel dileğinde bulundu.