İngiltere, dün, Türkiye’den Avrupa’ya geçen yasadışı göçmen akışını yavaşlatmak için Ankara ile bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Reuters’ın haberine göre anlaşma kapsamında iki ülke insan kaçakçılarına ve küçük bot parçası ticaretine karşı ortak polis operasyonları düzenleyecek.

Yasadışı göç konusu, önümüzdeki yıl yapılması beklenen seçimler öncesinde İngiltere’deki siyasi gündemin üst sıralarında alıyor.

İngiltere anlaşma kapsamında ayrıca, Türkiye’de yeni bir polis merkezini destekleyeceğini açıkladı.

İngiliz hükümeti dün yaptığı açıklamada, gümrük verilerinin yeni mutabakat zaptı kapsamında iki ülke arasında daha hızlı paylaşılacağını söyledi.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, "Yakın bir dost ve müttefik olan Türkiye ile ortaklığımız, güvenlik güçlerinin bu uluslararası sorun üzerinde birlikte çalışmasını ve küçük tekne tedarik zinciri sorununu çözmesini sağlayacak" dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kamuoyu yoklamalarında önde görünen İşçi Partisi’ni geride bırakmaya çalışırken, bu sene İngiltere'ye gelen yasadışı göçmenlerin sayısını azaltma sözü verdi.

Bu hafta İngiltere, bazı göçmenleri güney kıyısında yüzen büyük bir yerleşim bölgesine taşımaya başladı.