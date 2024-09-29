İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü .

Lammy, görüşmede taraflar arasında derhal ateşkes sağlanmasına ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, Mikati ile görüşmesinde, bölgede akan kanın durdurulması için derhal ateşkes sağlanması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Bakan Lammy, "Lübnan ve İsrail halkları için güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmenin tek yolu diplomatik çözümdür." ifadesini kullandı.