İngiltere Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmad, İngiliz Lordlar Kamarası’nda yaptığı açıklamada, Birleşik Krallığın KKTC’yle doğrudan ticaret başlatma gibi bir niyeti olmadığını açıkladı.

Alithia gazetesi, İngiltere Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmad’ın dün Lordlar Kamarası’nda bir soruya verdiği yanıtta, KKTC’yle doğrudan ticaret yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Ahmad, İngiltere’nin “KKTC’yi bağımsız bir devlet olarak tanımadığını” belirterek BM Güvenlik Konseyi kararları ve İngiltere’nin KKTC’yle ilişkilerini kısıtlayan diğer anlaşmalara atıfta bulundu.

Ahmad; “Adanın bölünmesinden ileri gelen zorlukların en iyi çözüm yolunun adil ve kalıcı bir çözüm olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.