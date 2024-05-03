İngiltere, Batı Şeria'daki Filistinlilere şiddet uyguladıkları gerekçesiyle aşırılık yanlısı Yahudi grup ve bireylere yaptırım kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tedbirlerin, geçen yıl yasa dışı yerleşimci şiddetinde yaşanan görülmemiş artışın ve geçen şubattaki son yaptırım paketinin ardından alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bugünkü yaptırım paketi, Batı Şeria'daki Filistinli topluluklara karşı şiddeti desteklediği, kışkırttığı ve teşvik ettiği bilinen iki grubun yanı sıra bu topluluklara karşı insan hakları ihlalleri işlemekten sorumlu dört kişiyi de içeriyor." bilgisi paylaşıldı.

-"İngiltere daha ileri adımlar atmakta tereddüt etmeyecek"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "Aşırılık yanlısı yerleşimciler, güvenlik ve istikrarı baltalamakta ve barış umutlarını tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Söz konusu yaptırımların, bu saldırılara öncülük eden iki grubu ve Filistinli sivillere yönelik korkunç şiddetten doğrudan sorumlu dört kişiyi hedef aldığını aktaran Cameron, İsrailli yetkililerin sorumluların üzerine gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Cameron, "İngiltere, daha fazla yaptırım dahil gerektiğinde daha ileri adımlar atmakta tereddüt etmeyecek." ifadesini kullandı.

-Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bölgede, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.