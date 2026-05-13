BBC’nin aktardığına göre Starmer'a istifa çağrısında bulunan İşçi Partisi milletvekillerinin sayısı 80'i aştı.

Partinin Avam Kamarası'nda 403 milletvekili bulunuyor.

Dört bakan yardımcısı da Starmer'a görevinden ayrılmak için bir takvim belirlemesi çağrısında bulunarak istifa etti.

Kabinedeki yeniden yapılanmada, Kıbrıs Türk kökenli İşçi Partisi vekili Nesil Çalışkan da bir bakan yardımcılığı görevine atandı.

Parti içinde seçim sonuçları sonrası başlayan krizde henüz Starmer'ın karşısına bir aday çıkmış değil.

Potansiyel lider adaylarından olan Sağlık Bakanı Wes Streeting randevu istediği Başbakan Starmer ile bugün görüşecek.

İşçi Partili 110 milletvekili ise Starmer'a destek olacak şekilde dün ortak açıklama yaptı. Seçim sonucunun yıkıcı olduğuna işaret eden açıklamada, "Bu, bir liderlik yarışması başlatmanın zamanı değil" vurgusu yapıldı.

-81 partilinin oyu gerek

İşçi Partisi'nde bir lidere karşı aday çıkarma süreci, 81 milletvekilinin başka bir adaya yazılı desteğini gerektiriyor.

Başbakanın istifasını isteyen 80'den fazla milletvekili olmasına rağmen, şu anda belirli bir rakibe yönelik birleşik bir destek bulunmuyor.

Başbakanlığının en kritik günlerinden birinde dün kabine toplantısına başkanlık eden Starmer da buna atıfla, "İşçi Partisi'nde lideri görevden almak için bir süreç işler ve bu süreç henüz başlatılmadı" dedi.

Kabinedeki bazı bakanlar da başbakanı açıkça destekledi.

Bu isimlerin başında gelen Başbakan Yardımcısı David Lammy, liderlik yarışı başlatacak şekilde hiçbir ismin öne çıkmadığına işaret etti.

İşçi Partisi, İngiltere'de 7 Mayıs'taki yerel seçimde yaklaşık 1.500 belediye meclis üyesi koltuğunu kaybetti.

Buna karşı göç karşıtı Reform Partisi (Reform UK), İşçi Partisi'nin kalelerinde büyük kazanımlar elde etti.

Parti Galler'deki parlamento seçimlerinde de yaklaşık 100 yıl sonra ilk kez kaybederek tarihi bir yenilgi yaşadı.

-İçişleri Bakanı çağrı yapanlar arasında

Kabinede İçişleri Bakanı Shabana Mahmood da Starmer'a görevi bırakma çağrısı yapanlar arasında yer alıyor.

İstifa çağrısı yapan İşçi Partili milletvekillerinden Jonathan Hinder, "Hiçbir başbakan bunu sürdüremez. Gerçekçi olmanın zamanı geldi, o gidiyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan Starmer, 11 Mayıs'ta, artan siyasi baskıyı azaltmak amacıyla yaptığı konuşmada, hükümetinin hatalar yaptığını kabul etti.

İngiltere'nin ve siyasetin durumuna dair hayal kırıklığına uğrayanların farkında olduğunu ifade eden Starmer, "Benden şüphe duyanlar olduğunu biliyorum ve bu şüphelerin doğru olmadığını da kanıtlamam gerektiğini biliyorum ve bunu yapacağım." dedi.

Starmer, Avrupa ile bağları yeniden kurmayı da vadetti.