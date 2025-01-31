Güney Kıbrıs'ta Yüksek Mahkeme’nin, İngiliz vatandaşı Kıbrıslı Türk Raymond Rıza’nın, Larnaka’daki Makenzi sahili bölgesinde, babasından miras kalan taşınmaz mal (tarla) için yaptığı temyiz başvurusunu reddettiği belirtildi.

Alithia gazetesi Londra’da doğan, yaşamını orada sürdüren Raymond Rıza’nın, 1951 yılında İngiltere’ye göç eden ve şu anda hayatta olmayan babası Fikret Ali Rıza’dan kendisine kalan tarlanın (tarlanın yarısı da Fikret Ali Rıza’nın şu an hayatta olmayan kardeşine ait) bir bölümü için Rum Yönetimi’ne ve Kıbrıs Türk Malları Vasiliği olarak İçişleri Bakanlığı'na önceden dava açtığını ve birincil mahkemenin tazminat konusundaki kararına itiraz etmek için ise temyize başvurduğunu yazdı.

Bahse konu tarlaya, 2010 yılında havuz ve etkinlik salonlarının yer aldığı iki katlı binanın inşa edildiğini yazan gazete, bu taşınmazın, Larnaka’nın merkezine ve havalimanına 3 kilometre uzaklıkta, Makenzi sahilinin ise 400 metre batısında bulunduğunu da anımsattı.

Raymond Rıza ile babasının İngiliz pasaportuna sahip olduğunu yazan gazete, 2010 yılından sonra İçişleri Bakanlığı’nın, üçüncü şahıslar tarafından kullanılan taşınmazın içine iki katlı binanın inşa edilmesine izin verdiğini, Kıbrıs Türk malı olarak kullanılmasının ise yanlış olarak değerlendirildiğini belirtti.

Birincil mahkemenin bu konuda, içtihat uyarınca, “Kıbrıslı Türk'ün, Kıbrıs’ın Kıbrıs Türk toplumuna ait olması ve sonuç olarak Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olarak addedilmesi gerektiği” kanaatine vardığını belirten gazete, birincil mahkemenin, Fikret Ali Rıza’nın 1951’de Kıbrıs’ı terk ederek İngiltere’ye göç etmesi, ölene kadar orada yaşaması ve İngiliz vatandaşı olması nedeniyle Kıbrıslı Türk olmadığı sonucuna da vardığını anımsattı.

Habere göre Temyiz Mahkemesi, dün verdiği kararla birincil mahkemenin kararını onadı.