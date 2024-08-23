Haravgi gazetesi İngiliz Üs Polisi'nin, nisan ayından bu yana, ava yasak bölgelerde, av köpeği gezdirildiği için toplam 8 bin 700 euro para cezası kestiğini teyit ettiğini yazdı.

Habere göre İngiliz Üs Polisi yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetleri engellemeye kararlı olduğunu ayrıca bunun için de Özel Eylem Grubu’nu (OKD) kullandıklarını ifade etti.

OKD Çavuşu Yiannis Luka yaptığı açıklamada, 29 durumda para cezasının kesildiğini, polislerin ise sürekli alarm halinde olduğunu söyledi.