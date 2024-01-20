“Husilerin silahları Kıbrıs’a doğrudan tehdit değil, İsrail’e bile ulaşamaz”

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Güney Kıbrıs’a giderek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile görüştü, Ağrotur Üssü'nden kalkan uçaklarla Yemen’de Husi hedeflerine gerçekleştirilen saldırıların Güney Kıbrıs’ın güvenliğini tehdit edemeyeceğini söyleyerek yatıştırmaya çalıştı.

Fileleftheros’un haberine göre Hristodulidis ve Palmas’la görüşmesinin ardından Rum Başkanlık Sarayı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada “Husilerin silahları, Kıbrıs için doğrudan tehdit değil, İsrail’e bile ulaşamaz” ifadesini kullanan Shapps, Güney Kıbrıs’ın güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapmak istediklerini söyledi. Shapss, “Zor bir bölgede olduğunuzu değerlendiriyor ve bunu kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz” dedi.

Shapps, Gazze’ye insani yardım ulaştırılması konusunda, Hristodulidis’in “Amaltheia” (Larnaka’dan Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım ulaştırılması) inisiyatifinden takdirle söz etti ve Gazze’ye azamî yardımın daha direkt şekilde ulaştırılabilmesi için bütün seçenekleri incelediklerini anlattı. Bunun yöntemlerinden birinin de yardımların Mısır yerine, doğrudan “Kerem Shalom” geçidi üzerinden ulaştırılması olduğunu ancak bunun da zorlukları bulunduğunu hatırlatarak “Çok örgütlü çalışmak lazım ancak çok daha büyük hacimde yardımın çok daha çabuk ulaştırılması gerek” diye konuştu.

Grant Shapps, uçakla taşınabilecek miktarın çok üzerinde yardımın Filistinlilere teslim edilmesine önemli katkı sağladığı için Rum yönetimine teşekkür ederek “Birleşik Krallık, Kıbrıs bunun mümkün olmasına olanak tanıyacak şekilde müzakere ettiği için kısa süre önce, Kraliyet Donanması’na ait “Lyme Bay” gemisi ile 87 ton insanî yardımı teslim etti” ifadesini kullandı.

Shapps, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile Doğu Akdeniz’de cereyan eden büyük olaylarla ilgili istisnai birer görüşme yaptığını belirterek “Herkesin savunma ve güvenliği için çok sıkı iş birliği yapmamız mantıklı” dedi.

Ukrayna’daki durumu da ele aldıklarını belirten Shapps, Zelenski’ye ve Ukrayna halkına sürekli destek beyan etti.

İngiliz Savunma Bakanı Shapps, İsrail’de ve Gazze’de olanların insanî boyutuyla ilgili endişe belirttiklerini anlatarak son haftalarda Kızıl Deniz’de olanları da ele aldıklarını söyledi. Shapss, Kızıldeniz’i ziyaret ederek ticari gemileri korumak için orada görev yapan Kraliyet Donanması’nı denetlediğini de ekledi.

-Palmas

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Palmas ise Shapps ile bakanlığında yaptıkları görüşmede bölgeyle ve Ukrayna’daki savaşla ilgili bütün meselelere dair görüş alışverişinde bulunduklarını, Shapps’ın Hristodulidis ile görüşmesinin de çok etkin ve faydalı geçtiğini söyledi.

“İngiltere’yle ilişkilerimizin sürekli yükselişte olduğunu düşünüyor ve yaşamakta olduğumuz bu tehlikeli çevrede, sorunların çözüm ön şartlarını ve ortamlarını oluşturabilecek demokratik devletlerin iş birliği yapması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Gazetecilerin, Gazze’ye insanî yardım ulaştırılması için “Amaltheia” planının yeniden perde önüne mi geldiğini sormasına karşılık, konuyla ilgili ortaya çıkan zorluk ve sorunlara atıf yapan Palmas, “Filistin halkına destek irademiz ve niyetimiz tamamen olumlu. Bu itibarla olan her şey bize bağlı değil” ifadesini kullandı.

Ağrotur Üssü'nden Kızıldeniz’le operasyon programını da görüşüp görüşmedikleri sorusuna cevap vermemeyi tercih eden Palmas, “Üslerin kullanımı konusu görüşüldü mü?” sorusuna karşılık “Hayır, görüşülmedi” dedi. Palmas, yakında İngiliz gemisinin Gazze’ye sefer yapmasının planlanıp planlanmadığı sorulduğunda ise "Düşünce var ancak henüz netleştirilmiş değil” yanıtını verdi.

Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Palmas’ın Shapps’la görüşmesi sırasında Kıbrıs’taki güvenlik durumu ve Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tavrı, özellikle de Pile meselesinde “uzlaşılanlardan cayması hakkında bilgi” verdiği kaydedildi. Palmas’ın Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerini yeniden başlatma çabalarına ve BM Genel Sekreteri’nin Maria Angela Holguin Cuellar’ı atamasının önemine de vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, Shapps-Palmas görüşmesinde Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ikili savunma işbirliğinin derinleştirilmesi yöntemlerine dair konularda görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.

Alithia haberi “İngiliz Savunma Bakanı: Kıbrıs’ın Güvenliği konusunda Teyitler… Militanların Silahlarının Kıbrıs İçin Tehdit Oluşturmadığını, İsrail’e Bile Ulaşamayacaklarını Söyledi” başlığıyla aktardı.

Politis, “Kıbrıs Husilerin Tehdidi Altında Değil… İngiliz Savunma Bakanı Grand Shapps’ın Başkan’la Görüşmesi Çerçevesindeki Teyidi… ‘ Husilerin Silahları Kıbrıs için Doğrudan Tehdit Değil, İsrail’e Bile Ulaşamazlar” başlığını attı.

Haravgi ise “Birleşik Krallık-Kıbrıs Savunma Bakanları Bölgedeki Krizi Görüştü” başlığını kullandı.