Orta Doğu’daki gerginlik nedeniyle Lübnan’dan tahliyeler olabileceğinden ötürü Ağrotur Üssü’ne gönderilen 100’ü aşkın İngiliz Sağlık Sistemi (NHS) personelinin, üsler bölgesindeki tesislerde haftalardır hiçbir şey yapmadan beklediği bildirildi.

Haravgi gazetesi, “Daily Mail”da çıkan haberi iktibas ederek, sağlık personelinin tek bir vakaya bile müdahale etmeden haftalardır Ağrotur Üssü’nde bulunduğunu ve sağlıkçıların İngiltere’ye dönmesi talimatını kimin vereceğine dair bir karmaşanın hakim olduğunu yazdı.

Gazete, İngiltere hükümetinin üslerdeki askeri personelini artırdığını kaydederken, İngiltere’de de yaklaşık 16 bin askerin, Lübnan’daki olası gelişmeler için hazırda bekletildiğini belirtti.