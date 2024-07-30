İngiliz donanmasının, Kıbrıs’ın güneyinde “Aphrodite Trident” adı altında eğitim tatbikatı düzenlediği belirtildi.

Alithia gazetesi, İngiliz donanmasının basın bültenine dayanarak HMS Duncan savaş gemisi, Type-45 hava savunma destroyeri ve Typhoon FGR4 uçağının yer aldığı tatbikatta, “Akdeniz’deki drone karşıtı eğitim tatbikatı" sırasında bir hava tehdidinin başarıyla etkisiz hale getirildiğini yazdı.

Tatbikatın, hava tehditlerinin ve özellikle insansız hava araçlarına karşı prosedürlerin ve taktiklerin iyileştirilmesi amacıyla icra edildiğini yazan gazete, HMS Duncan kontrolörü Teğmen Jonny Miller’in açıklamasına da yer verdi.

Habere göre Miller, tatbikatın önemine vurgu yaparak bu tatbikatın kendi kendilerini, müttefiklerini ve meslektaşlarını bir saldırıya karşı koruyabileceklerini kanıtladığını ifade etti.

Gazete tatbikatta, Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetleri ile HMS Duncan’ın, Kıbrıs’taki Ağrotur üssüne ait Typhoon FGR4 ile birlikte yakın iş birliği içinde çalıştığını da belirtti.