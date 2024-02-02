İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'de ateşkes sağlandıktan ve bölgedeki Hamas varlığı sonlandıktan sonra ülkesinin, iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeden Filistin devletini tanıyabileceğini bildirdi.

Cameron, Lübnan'a yaptığı diplomatik ziyaret sırasında, Associated Press'e Filistin konusunu değerlendirdi.

İngiltere'nin Filistin devletini tanıması için iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeye gerek kalmayabileceğini belirten Cameron, "(İki devletli çözüme dair) Süreç çözüme doğru ilerledikçe, daha gerçekçi hale geldikçe (Filistin'i tanımayı) değerlendirebiliriz." dedi.

Cameron, Filistin halkının gelecekte kendi devletine sahip olmasının uzun vadede bölgenin barış ve güvenliği için şart olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda ilk adımda "çatışmalara ara verilmesi" gerektiğini söyleyen Cameron, verilecek aranın nihayetinde "kalıcı, sürdürülebilir" bir ateşkese dönüşeceğini savundu.

Cameron, Hamas'ın Gazze'yi terk etmesinin İngiltere'nin Filistin devletini tanıma konusunda ön koşulu olduğunu vurgulayarak "7 Ekim'in sorumluları hala Gazze'yi kontrol ederken iki devletli çözüme ulaşılamaz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Lübnan-İsrail sınır gerilimini düşürmek için bir plan önereceğini aktaran Cameron, söz konusu plan çerçevesinde İngiltere'nin, Lübnan ordusunu daha fazla sınır güvenliği faaliyetinde bulunma konusunda eğiteceğini bildirdi.

İngiltere, ABD ve diğer Batılı ülkelerin, İsrail-Filistin konusunda iki devletli çözüme yönelik artan desteği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kesin itirazlarıyla karşılık bulmuştu.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim 2023 sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 19 Filistinli öldürüldü, 66 bin 139 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.