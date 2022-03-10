Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Dün sabah kendisi söyledi…
Dedikodulara inanmayın diye!
Oysa dedikodu filan değildi…
Kabinenin açıklandığı ilk günden böyle olacağı böyleydi!
Ankara ile sorunlar hem de çok ciddi bir şekilde yaşanmaya başladı…
Antalya bileti son noktaydı!
Başbakan bugün elbette Antalya’ya gidecek ve diplomasi formuna katılacak ama…
Ha keşke bu kadar sıkıntı yaşanmasıydı!
Aslında Sucuoğlu başına gelecekleri çoktan biliyordu…
Çünkü Ankara’nın onay verdiği kabine listesi ertesi gün değiştirilmişti!
İyi de niye değiştirilmişti?
Faiz bey şimdi dedikodu dinlesin;
Tahsin Ertuğruloğlu aslında kabineye girmişti, çünkü Ankara öyle istemişti…
Ankara derken MHP’nin isteği olduğunu söyleyenler de az değil!
Ama bir gün öncesi kabine listesi değiştirildi…
Aslında soru şudur;
Tahsin Ertuğruloğlu’nu kabinede kim istemiyordu?
Başbakan mı yoksa Cumhurbaşkanı mı?
İşte ne olduysa o gece Saray’da oldu…
UBP içinde Ertuğruloğlu’nu Ersin Tatar istemiyor diyenler o kadar çok ki!
Ama bir gerçek daha var ki Faiz bey de Dışişleri Bakanlığı için Tahsin beyi hiçbir zaman düşünmedi…
Sonuçta Ankara kapıları kapattı ve elbette bunun bir bedeli olacaktı!
Onun için Faiz beye sormak ihtiyacı hissediyoruz…
O inanmayın dedi ama birkaç saat sonra kabine değişimi gerçekleşti!
Şimdi inanalım mı inanmayalım mı Faiz beyciğim…
…
Bu hükümet ne kadar başarılı olur bilemeyiz…
Ama Faiz bey de şu gerçeği kesinlikle bilmeli!
Hangi konuda olursa olsun cesur olmalı…
Ankara konusunda da öyle!
Bu işin ayıbı yoktur çünkü…
Hele de bu şartlarda Ankarasız bir Kıbrıs Türkünün ayakta kalması mucize ötesidir!
Musluğu kapatır birbirimizi yeriz…
Musluğu açar rahatlarız!
Bu böyle gelmiş böyle devam edecek…
Onun için Başbakan ve diğer ortaklarının ülke gerçeklerinin ardına saklanma gibi bir lüksleri yoktur!
Saklanırlarsa da madara olurlar, itibarları sarsılır…
Cesur olmak zorundadırlar!
Türkiye istedi biz yaptık demek ayıp filan da değildir…
Mademki kendi ayaklarımız üzerinde duramıyoruz Ankara’ya uymak zorundayız!
Kendi formülümüz olmadığına göre başka bir şansınız da yoktur…
Ankara ne derse o!
…
En çok neye üzüldük biliyor musunuz?
Başbakan Sucuoğlu’nun medyayı yerden yere vurmasına…
Yakıştıramadık doğrusu!
Oysa kendisi hemen tüm medya mensuplarıyla kolayca iletişim kuran, telefonlarına cevap veren bir siyasetçiydi…
Bu güzel yanıydı da kabine değişikliğini birkaç günden beridir kaleme alanlara niye böyle saldırdı anlayamadık!
Sonuçta yazılanlar, çizilenler yalan değil tastamam doğru çıktı…
10 Günlük kabine dün itibarıyla değişti!
Her zaman olduğu gibi Ankara ne dediyse o oldu…
Ama Faiz bey cesur olsa ve bunu başından kabul edip söyleseydi şimdi bu zor durumların içine düşmeyecekti!
Tabi ki bir beklentimiz de var Faiz beyden…
Umarız çok gecikmez ve basın mensuplarına bir özür mesajını esirgemez!
…
Bu arada bir dip not olsun…
Oğuzhan Hasipoğlu kurban seçildi ve kabineden indi!
Ama daha bitmedi…
Lütfen yazın bir kenarlara…
Başka değişiklikler de olacak!
Ama bugün ama yarın…
Kim bilir belki de birkaç hafta ya da ay sonunda!
Dedikoduysa dedikodu…
MESAJ KUTUSU
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