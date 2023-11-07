‘Geri Dönüştür, Gezegeni Değiştir’

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen, Gazimağusa Kültür Derneği tarafından yürütülen ve çevre okuryazarı bireyler yetişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen "Yeşil Bilezik; Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okuryazarlığı Projesi" kapsamında ilkokullara basket potası şeklinde atık ayrıştırma kutuları kazandırıldı.

Mağusa Kültür Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, atık yönetimi ve plastik atıklar konusunda farkındalık yaratmak ve davranış değişikliğini desteklemek için ilkokullara kazandırılan basket potası şeklindeki atık ayrıştırma kutularının öğrencilerin ilgisini çektiği kaydedildi.

Açıklamada, öğrencilerin, başta atık pet şişeler olmak üzere çeşitli plastik atıkları basket potası entegresiyle üretilmiş olan plastik toplama kutularına attığı kaydedildi ve birçok öğrencinin okul dışından da pet şişe toplayarak kampanyaya destek verdiği belirtildi.

-Gazimağusa'da 7 ilkokulun bahçesine kutular yerleştirildi

Çocukların geri dönüştürmeyi ve atık ayrıştırmayı eğlenerek benimsemelerini sağlamak amacıyla geliştirilen kutular Gazimağusa’da faaliyet gösteren 7 ilkokulun bahçesine yerleştirildi.

-"Plastik atıklar, doğal yaşamı, ekosistemi ve insan sağlığını yüz yıllarca tehdit ediyor"

Geri dönüşüm bilincini erken yaşta kazanmanın çok önemli olduğunu belirten Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu, şu bilgileri verdi:

"Dünyada her 30 dakikada 2 buçuk milyondan fazla plastik şişe kullanılıyor bu şişelerin çoğu geri dönüştürülmek yerine basitçe atılıyor. Biz de okullardaki eğitim ve faaliyetlerimizde, okul sınırları içerisinde başta plastik şişe olmak üzere plastik ambalajlı ürünlerin yoğun olarak tüketildiğini gözlemledik. Oysaki plastik atıklar, doğal yaşamı, ekosistemi ve insan sağlığını yüz yıllarca tehdit ediyor, üstelik tek kullanımlık bir adet su şişesi üretmek için o şişenin içindeki sudan daha fazlası harcanıyor. Doğada asla tamamen çözünmeyen ve hem ekosistem hem de insan sağlığı için büyük tehlike arz eden plastik atıklar konusunda çocukları bilinçlendirmek büyük önem taşıyor. Uygulamalı eğitim ve savunuculuk çalışmalarımızın yanında, okullara kazandırdığımız bu kutular ile atık ayrıştırma ve plastik atıklar konusunda çocukların tutum ve davranışlarını eğlendirerek değiştirmeyi hedefledik. Başka okullara da ilham vermesini umut ediyoruz."