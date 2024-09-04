İlkokul, ortaokul ve liselerde, 2024-2025 eğitim yılı 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 128 okulda yaklaşık 28 bin öğrenci, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda yaklaşık 30 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, eğitim yılına ilişkin bilgi verildi.

Bu kapsamda, ilkokullarda ve Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda birinci dönem karne dağıtımı 31 Ocak Cuma yapılacak ve yarı yıl tatili 1-16 Şubat tarihleri arasında olacak, ikinci dönem ise 17 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Karne ve Tamamlama Belgeleri 16 Haziran Pazartesi verilecek.

-Kolej sınavları

Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS-1) 25 Ocak Cumartesi, ikinci basamak sınavı ise (KGS-2) 14 Haziran Cumartesi yapılacak.

-Liselerin sınavları

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 21 Haziran Cumartesi yapılacak.

8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvurularının alınması ise 18 - 23 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 23 Haziran Pazartesi günü de Meslek Liseleri 9. sınıflarına yerleşenler açıklanacak.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavı ise 25 - 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

-Öğrenci sayıları

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda yaklaşık 30 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görecek.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezinde yaklaşık 450 öğrenci öğrenim görecek.

KKTC genelinde, kamu ve özel okullarda görev yapan öğretmen sayısı yaklaşık 6 bin 300 olarak belirtildi.